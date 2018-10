Un texte de Jean-Philippe Nadeau

L'assassin de 54 ans a été condamné à la prison à vie sans droit de libération conditionnelle avant 25 ans pour le rapt, le viol et le meurtre prémédité de deux adolescentes ontariennes, Leslie Mahaffy et Kristen French, en 1991 et 1992 dans la région du Niagara.

Leslie Mahaffy et Kristen French ont été enlevées à 10 mois d’intervalle, en juin 1991 et en avril 1992, dans la région du Niagara. Photo : Radio-Canada

Paul Bernardo a soutenu, mercredi, qu’il s’était auto-diagnostiqué en prison une anxiété qui remonte à son enfance pour justifier les deux meurtres qu’il a perpétrés et les 14 viols qu’il a commis au préalable à Scarborough, dans l'est de Toronto, dans les années 1980.

L’assassin a soumis une centaine de pages à la Commission avant d’être entendu. C’est avec hésitation et bégaiement qu’il a répondu aux questions de la commissaire Suzanne Poirier.

Il a affirmé que ses problèmes d’anxiété et de communication dès le jeune âge ont fait en sorte qu’il s’était toujours senti seul, isolé, incompris de ses parents et des autres.

J’ai toujours eu de la difficulté à m’exprimer. Je sentais que j’étais différent, que je n’avais pas de place , a-t-il soutenu.

Il a dit comprendre le mal qu’il a fait endurer à ses victimes.

C’est la raison pour laquelle je pleure. Je n’ai pas tenu compte de leurs émotions, mais seulement des miennes. Paul Bernardo, meurtrier

Début du graphique (passez à la fin) Paul #Bernardo est simplement vêtu d’un t-shirt bleu, les cheveux en bataille. Il a écouté les témoignages en regardant dans le vide. Dans son propre témoignage, il est brouillon, perdu dans ses pensées et pleure à quelques reprises en pensant au mal infligé. — Philippe Leblanc (@phil_leblancSRC) 17 octobre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Paul Bernardo a ajouté que son manque d'estime de soi l'avait poussé à prendre le contrôle sur les femmes et qu'à l'époque, il ne jouissait sexuellement que lorsqu'il était en situation de pouvoir.

Il a affirmé que son niveau d'anxiété était maintenant très faible .

De vrais remords?

La commissaire Poirier s’est interrogée toutefois sur les raisons pour lesquelles Paul Bernardo exprimait depuis tout récemment des remords sur ce qu’il a fait.

J’étais dans le déni, a-t-il répondu. Je m’étais imposé des barrières à cause de mon anxiété.

Plus tôt dans la journée, l’une de ses victimes de viol a pris la parole pour demander à ce qu’il reste en prison. Les mères des deux adolescentes qu'il a tuées, Mmes Mahaffy et French, ont également pris la parole pour supplier la Commission de ne lui accorder aucune libération après avoir fait état, en pleurs, de l’impact horrible que le meurtre de leur fille a eu sur leur famille.

La responsable du dossier de Paul Bernardo pour les services correctionnels, Megan Smith, a dit que son équipe n’appuyait en aucun cas la demande de libération du meurtrier.

Elle a expliqué que le prisonnier présentait un faible risque de commettre à nouveau un meurtre, mais qu’il y avait un risque moyen qu'il ne commette des viols et un risque élevé qu'il entretienne une relation conjugale violente, s'il sortait de prison.

L’audience se poursuit.