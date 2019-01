Mieux se connaître par le regard des réfugiés

Le Québec reçoit 2000 réfugiés par année et Rimouski est l'une des 17 villes d'accueil des réfugiés pris en charge par l'État. Julie Thibodeau, intervenante en jumelage pour Accueil intégration Bas-Saint-Laurent, nous propose d'en apprendre plus sur l'accueil des réfugiés en région.

Une chronique de Jean-Pierre Pérouma

Selon l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, 44 000 personnes sont contraintes de fuir des conflits et des persécutions quotidiennement. Cela représente 25 millions de réfugiés à travers le monde qui, pour 85 % d'entre eux, sont accueillis dans des pays en développement.

Julie Thibodeau explique que les réfugiés peuvent vivre jusqu’à 17 ans dans un camp avant d'être accueillis dans un pays hôte. Le processus de migration est long et ponctué d’évaluations pour affiner la sélection. Les réfugiés ne peuvent pas faire le choix de la ville qui les accueillera, ce qui peut éloigner des familles et provoquer des traumatismes supplémentaires.

Le voyage est souvent long et fastidieux entre le camp de réfugiés et la ville d'accueil. Et, une fois arrivés, les réfugiés ont une « dette » qu’ils doivent rembourser à leur pays hôte.

Julie Thibodeau, intervenante en jumelage à Accueil intégration Bas-Saint-Laurent Photo : Jean-Pierre Pérouma

Devoir rembourser le billet d’avion [...] c’est une façon de dire qu’on ne leur a pas tout donné. Julie Thibodeau, intervenante, Accueil intégration Bas-Saint-Laurent

Il manque de ressources dans le jumelage des réfugiés, qui consiste à associer une famille ou un réfugié à une personne vivant dans la ville d’accueil. Un jumelage permet d'accélérer la francisation, mais est surtout salutaire pour le nouvel arrivant afin de se familiariser avec sa culture d’adoption et de faire sa place plus facilement et durablement.

Le jumelage permet également de rendre la culture québécoise plus vivante par le partage entre jumeaux.

C’est l’occasion justement de repenser tout ce qu’on a comme culture québécoise pour pouvoir la présenter. Julie Thibodeau, intervenante, Accueil intégration Bas-Saint-Laurent

Julie Thibodeau intervenante en jumelage pour Accueil intégration Bas-Saint-Laurent Photo : Jean-Pierre Pérouma

L’inclusion des réfugiés passe par l’engagement de la société hôte à accueillir de nouvelles personnes et à favoriser la transmission de la culture et des valeurs qui la structurent.

Ainsi, l’immigration et les réfugiés constituent une occasion pour les Québécois de faire vivre et grandir leur culture et les spécificités de chaque région. Cette transmission ne peut se faire que dans l’échange et le partage entre personnes; aucun livre ni aucun budget ne peuvent construire de ponts entre les personnes.

L’aventure humaine est au cœur de chacune de ces rencontres et les besoins en jumelages sont importants.