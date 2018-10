Un texte de Priscilla Plamondon-Lalancette

Un cours crédité sera offert aux non-Autochtones à compter de janvier pour la première fois.

Cet ajout au programme résulte d'une collaboration entre le département des Arts et Lettres et du Centre des Premières Nations Nikanite.

Le campus de l'Université du Québec à Chicoutimi Photo : Radio-Canada/Mireille Chayer

Le nouveau cours intitulé « Introduction à l'étude de la langue innue » débutera à la session d'hiver 2019. Les étudiants inscrits apprendront les rudiments de la langue montagnaise de même que les bases linguistiques des langues algonquiennes.

Les inscriptions sont ouvertes à toute la communauté universitaire, mais les étudiants du baccalauréat en communication interculturelle et médiatique, du baccalauréat en enseignement des langues secondes ou du baccalauréat en langues modernes ont la priorité.

L'UQAC devient ainsi la deuxième université au Québec, après l'Université de Montréal, à offrir des cours d'innu dans son cursus académique.

Ateliers pour autochtones

Depuis janvier dernier, l'UQAC offre des ateliers d'innu gratuits aux Première Nations grâce au financement du ministère du Patrimoine canadien. Ces ateliers non crédités qui se tiennent la fin de semaine contribuent à garder la langue vivante alors que la moitié des Innus du Québec et du Labrador ne la parlent plus.

En 2019, le Centre des Premières Nations Nikanite élargira également son offre pour inclure des ateliers d'atikamekw de niveau débutant et intermédiaire au campus de Chicoutimi, ainsi que des ateliers d'innu avancé au campus de Sept-Îles. Ces cours gratuits sont destinés en priorité aux Autochtones de tous les âges et de tous les milieux.