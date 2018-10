Pride Toronto a justifié sa décision mardi en disant avoir mené une « importante consultation » avec la communauté LGBTQ et réalisé des progrès avec le corps policier.

Syrus Marcus Ware de Black Lives Matter Toronto n’est pas surpris de la volte-face de Pride Toronto, mais estime toutefois que les progrès vantés par l’organisme ne se sont pas concrétisés.

Nous voulons faire entendre ce que nous ressentons. C’est une décision inacceptable. Syrus Marcus Ware, porte-parole de Black Lives Matter Toronto

Des membres du groupe Black Lives Matter avaient forcé l'interruption du défilé gai en 2016. Photo : La Presse canadienne/Mark Blinch

Le racisme systémique et la discrimination sont encore bien ancrés au sein du corps policier et dans ses interactions avec les minorités sexuelles et racialisées, croit Syrus Marcus Ware.

De nombreux membres de la communauté LGBTQ accusent d’ailleurs la police d’avoir tardé à agir et à les prévenir dans le cas du présumé tueur en série Bruce McArthur, qui aurait ciblé le quartier gai pendant des années.

L’ex-directeur de Pride Toronto prend position

L’ancien directeur de Pride Toronto, Mathieu Chantelois, voit d’un bon oeil la décision d’inviter de nouveau les policiers, bien qu’il comprend qu’il s’agisse d’une question toujours polarisante.

Ce n’est peut-être pas à Black Lives Matter de décider si les policiers peuvent marcher en uniforme ou pas dans le défilé. C’est une conversation qu’on doit avoir comme communauté a affirmé M. Chantelois au Téléjournal Ontario mardi.

Mathieu Chantelois avait accepté sous pression les demandes des militants de Black Lives Matter en 2016. Photo : La Presse canadienne/Mark Blinch

Selon M. Chantelois, il revient aux membres de la communauté de se positionner sur cette question à l’assemblée générale annuelle de Pride Toronto.

L’organisme a cependant indiqué sur son site web que son assemblée annuelle cette année sera fermée au grand public et aux médias. Pride Toronto n’a pas fourni d’explications pour l'instant.