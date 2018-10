Un texte de David Rémillard

Contrairement à Parcs Canada, qui tolèrera la consommation dans les grands espaces, la SEPAQ préfère conserver ses propriétés exemptes de fumée de cannabis.

Toutes les aires communes et les bâtiments appartenant à la SEPAQ sont soumis à l’interdiction, que ce soit dans un parc national, une réserve faunique ou un lieu touristique, comme l'Aquarium du Québec ou la Station Duchesnay.

Permis en camping

Une seule exception sera appliquée pour les sites loués par un particulier, qui deviennent ainsi à « usage exclusif ». « C'est-à-dire sur son site de camping ou à 9 mètres de son chalet ou de son unité de prêt-à-camper », explique Simon Boivin, porte-parole de la SEPAQ.

Il sera donc possible de fumer du cannabis dans une tente ou un véhicule récréatif, à condition qu’il appartienne à un particulier et non à la SEPAQ.

Quant aux sites à usage exclusif pour lesquels la Société fournie une tente, un chalet ou une yourte, il faudra alors fumer à l’extérieur, à 9 mètres des installations.

Harmonie souhaitée

Pour ce qui est de la fumée qui pourrait être transportée vers un site de camping voisin, la SEPAQ entend respecter le droit de consommer des utilisateurs.

« La personne qui fumera du cannabis sur son site à usage exclusif sera dans son droit, indique Simon Boivin. Nous sommes confiants que la cohabitation pourra se faire de manière respectueuse et harmonieuse. »

Une personne qui contreviendrait aux règlements de la SEPAQ recevra deux avertissements verbaux avant que les autorités ne sévissent. En cas de refus de cesser de consommer, les récalcitrants seront expulsés.

La SEPAQ a préféré utilisé une approche plus restrictive que celle de Parcs Canada.

« C’est une question de réconcilier la liberté des uns et celle des autres. On est conscient que certaines personnes souhaitent consommer du cannabis mais que d’autres pourraient être incommodées par la fumée. On offre une expérience familiale donc c’est la position qu’on a retenue », ajoute M. Boivin.

Du côté de Parcs Canada, au Québec, il sera possible de fumer dans les sentiers de randonnée et dans l’arrière-pays.

Tout comme un consommateur pourra consommer dans les zones publiques, mais à condition de respecter la distance de 9 mètres établie par la Loi québécoise concernant la lutte au tabagisme.