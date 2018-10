Un texte de Rachel Brillant, de La semaine verte

Jusqu’ici, au Canada, les organismes génétiquement modifiés qu’on retrouvait dans les champs étaient des plantes annuelles : le canola, le maïs et le soya, destinés à l’alimentation animale, sont des plantes qui meurent à la fin de l’automne et ne peuvent pas germer à nouveau au printemps.

Or, il est maintenant permis de cultiver et de commercialiser une première plante vivace – qui peut vivre plusieurs années – transformée génétiquement. La culture de la luzerne génétiquement modifiée est permise dans la partie est du pays, soit l’Ontario, le Québec et les provinces de l'Atlantique, où elle sert à nourrir le bétail.

Des vaches vont se nourrir dans une prairie. Photo : Radio-Canada

Mais en 2017, quand l’Agence canadienne d’inspection des aliments a donné le feu vert à sa commercialisation, une levée de boucliers a eu lieu au pays. Les opposants craignaient les possibilités de contaminations des champs avoisinants, soit par un mélange accidentel des semences ou par le transport du pollen par les insectes. Ces craintes sont toujours bien présentes.

La reine des légumineuses La luzerne fait partie des cinq ou six plantes qui constituent le foin, la nourriture principale des bovins, des chèvres, des moutons et des chevaux. Avant d’être coupé et séché, le foin est une prairie d’herbes fraîches, composée de légumineuses et de graminées. La luzerne est reconnue comme l’une des meilleures sources de fibres pour la vache laitière. Cette herbe permet à la vache de ruminer et de produire beaucoup de salive, ce qui favorise la santé du rumen et ainsi assure une bonne production de lait.

Modifier une luzerne

La nouvelle luzerne transgénique a subi deux modifications génétiques. La semencière spécialisée en biotechnologie agricole Monsanto a d’abord inséré dans la luzerne un gène qui rend la plante tolérante au Roundup, l’herbicide le plus utilisé dans le monde. Il s’agit du même gène que portent le maïs, le soya et le canola génétiquement modifiés.

Dans une luzernière où l’on a pulvérisé cet herbicide, toutes les mauvaises herbes vont mourir alors que la luzerne génétiquement modifiée restera bien en vie.

On a pulvérisé l'herbicide Roundup sur cette luzernière. La mauvaise herbe (en jaune) a été tuée, mais les plants de luzerne transgénique tout autour sont intacts. Photo : Radio-Canada

La deuxième transformation génétique s'attaque à un des gènes responsables de la fabrication de la lignine, une molécule qui donne sa rigidité à la plante. La modification rend la fibre plus facile à digérer pour la vache, lui assurant une bonne production laitière.

Malgré ces nouveaux attributs, la majorité des agriculteurs n’en veulent pas.

Risques de dissémination

Les craintes que la luzerne transformée contamine la luzerne conventionnelle sont grandes parmi les producteurs agricoles. Car la luzerne est une plante pérenne, elle peut survivre à plusieurs hivers. Et il arrive qu’elle pousse librement dans les fossés ou sur le bord des routes. S’il s’agit de plants transgéniques devenus sauvages, ils produiront des semences modifiées : le risque de dissémination est réel.

Le danger de contamination est le même pour les luzernières voisines, qu’elles soient conventionnelles ou certifiées biologiques.

La luzerne est une plante à pollinisation croisée. Un plant doit donc être utilisé pour polliniser l’autre. Et ce sont des insectes qui le font. Comment dire à des insectes de rester dans leur champ transgénique ou dans leur champ bio? Ça n’existe pas ça ce concept-là. Robert Berthiaume, agronome consultant, spécialiste des systèmes fourragers

Le transport du pollen par les insectes permet à la plante de se disséminer. Photo : Radio-Canada

Craintes pour le lait bio

Les producteurs de lait biologique nourrissent leurs vaches de foin qui a été cultivé sans engrais chimiques, sans herbicides et dont les semences sont certifiées sans OGM. Si la dissémination dans la luzerne biologique devait survenir, il ne serait plus possible de garantir que le lait de la vache qui en aurait mangé soit bel et bien biologique.

Si on fait une analyse du foin de luzerne et qu’on trouve la présence d'OGM, on n’aura pas l’autorisation de le donner à nos vaches. Linda Labrecque, vice-présidente du Syndicat des producteurs de lait biologique du Québec

L’enjeu est donc énorme pour les producteurs de lait biologique.

Commerce de la luzerne

Si, dans l’est du pays, la luzerne sert surtout de nourriture aux bovins laitiers, dans l’ouest, la luzerne est largement commercialisée et exportée, sous forme de semences ou en fourrages.

Même si la culture de la luzerne transformée n’est pas permise à l’ouest de l’Ontario, une propagation pourrait survenir. La contamination des luzernières de l’ouest pourrait alors compromettre les exportations de l’Alberta et de la Saskatchewan, les deux principales productrices.

« Ces gens-là sont très préoccupés parce que leurs clients, principalement des Japonais, exigent de recevoir des produits qui sont exempts de modifications génétiques », explique Robert Berthiaume.

Robert Berthiaume, agronome consultant, spécialiste des systèmes fourragers Photo : Radio-Canada

Revendications des agriculteurs

Des groupes d’agriculteurs canadiens ont demandé à deux reprises au gouvernement fédéral, en 2016 et en 2017, la révocation de l’enregistrement des luzernes génétiquement modifiées.

Du même coup, ils demandaient la création d’un registre public des plantations de luzerne transgénique. Enfin, ils souhaitaient que les importations de semences de luzerne cultivée aux États-Unis soient analysées.

Ces demandes sont restées lettre morte.

Cultures de luzerne transgénique

En 2017, environ 800 hectares de terre ont été semés en luzerne transgénique au Québec contre un peu plus de 3000 hectares en Ontario. C’est encore très peu, et il est trop tôt pour savoir si la nouvelle luzerne deviendra une tendance.

Mais aux États-Unis – les chiffres varient selon les sources – au moins le tiers des surfaces de luzerne sont des plantes génétiquement modifiées.

Recherches à Agriculture et Agroalimentaire Canada

Un projet est en cours à Agriculture et Agroalimentaire Canada, à Québec, pour améliorer la digestibilité de la luzerne. Les chercheuses Annie Claessens et Annick Bertrand visent le même but que le transgénique, mais elles procèdent par croisements traditionnels.

Annick Bertrand (à gauche) et Annie Claessens mènent des recherches sur la luzerne à Agriculture et Agroalimentaire Canada. Photo : Radio-Canada

Elles sélectionnent les plants, en éliminent et obtiennent une autre génération de luzerne améliorée. Comme il n’y a pas deux plants de luzerne identiques, elles ont constaté une très grande variabilité génétique.

Obtenir une luzerne améliorée par croisements naturels est un travail de longue haleine. Mais après deux ans, les chercheuses ont des résultats tangibles.

On a pu voir une amélioration d’à peu près 13 % de la digestibilité de nos plants comparativement à la population de base. Annie Claessens, chercheuse, Agriculture et Agroalimentaire Canada

Annie Claessens procède à la pollinisation de fleurs de luzerne à l'aide d'un bâtonnet recouvert de pollen. Photo : Radio-Canada

Les chercheuses ont bon espoir de continuer à faire des progrès et un jour en faire profiter les agriculteurs en leur offrant un nouveau cultivar.

Pendant ce temps, les recherches des entreprises de la biotechnologie avancent à grande vitesse.

Le reportage de Rachel Brillant et de Michel-Roch Poirier est diffusé à La semaine verte, samedi, à 17 h, à ICI Radio-Canada Télé.

La luzerne transgénique jugée sans danger

Santé Canada a conclu que la luzerne transformée ne présente aucun risque pour la santé humaine. Selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments, elle est sécuritaire pour l’environnement.

En août 2013, dans l’État de Washington, des cargaisons de luzerne conventionnelle n'ont pas pu être exportées à la suite de tests démontrant une contamination à la luzerne GM Roundup Ready.

Une étude du département américain de l'Agriculture, publiée en 2016, a révélé que la luzerne transformée a été dispersée aux États-Unis. Des analyses effectuées en 2010 et 2011 révélaient que 20,5 % des populations de luzernes revenues à l’état sauvage portaient des caractères modifiés.