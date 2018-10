Un texte de Catherine Bouchard

Le ministère de la Santé et des Services sociaux confirment que cette image est considérée comme une forme de promotion du cannabis. Les commerçants refusant de se plier à cette nouvelle réglementation risquent des amendes variant de 5000 $ à 500 000 $.

Le commerce Puce Rock à Trois-Rivières, vendant entre autres des accessoires de fumeurs, se préparait à la légalisation depuis un an et s'attendait à une augmentation de son chiffre d'affaires.

Finalement, il a fallu renvoyer aux fournisseurs près de 40 % de l'inventaire à la toute dernière minute. Les copropriétaires ignorent pour l'instant si tout leur sera crédité. On l'a su il y a trois semaines. Ça ne donne pas une grosse marge de manoeuvre pour se revirer de bord , indique la copropriétaire, Manon Giasson.

Après consultation auprès d'avocats, les propriétaires ont décidé de se conformer. Elles entendent toutefois participer au recours collectif contre cette loi québécoise. Même les enseignes des deux succursales, arborant une feuille de cannabis, devront être changées, ce qui représente plusieurs milliers de dollars en investissements.

Ce qui fait le plus mal, c'est de retirer le logo qui fait partie de l'histoire. Il est là depuis presque 20 ans et là, finalement, faut changer le logo, on n'a pas le choix. Il n'y a pas de droits acquis. La loi ne tient pas compte qu'un logo pour une compagnie, c'est une image, c'est une marque ,souligne Mme Giasson.

Le commerce Puce Rock de Trois-Rivières devra changer son enseigne. Photo : Radio-Canada

Les deux propriétaires s'attendent tout de même à une légère augmentation d'achalandage dans les prochaines semaines.

C'est sûr que ça va amener un nouvel achalandage. Les nouveaux qui ne connaissent pas ou qui s'empêchaient, parce que c'était illégal, qui vont venir faire un tour, ceux qui sont curieux d'essayer et qui ne sont pas équipés , indique la copropriétaire.

Elles ignorent si cela sera suffisant pour compenser les pertes.