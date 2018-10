Déjà, une rencontre doit avoir lieu entre les élus de ces municipalités en début de semaine prochaine. Ils resserrent les rangs devant l'augmentation des frais de la collecte des déchets, qui est supervisée par la Commission des services régionaux.

Selon le maire de Saint-Léolin, Guy Cormier, l'augmentation des frais représenterait une augmentation du taux de taxation de 4,7 cents.

I l faut avoir une réunion, insiste-t-il. On va calculer les coûts d'un camion, des employés et voir combien on pourrait épargner avec la mise sur pied d'un service commun. Ensuite, on prendra des décisions.

Guy Cormier, maire du Village de Saint-Léolin Photo : Gracieuseté Village de Saint-Léolin

L'an dernier, les anciens maires de Grande-Anse et de Saint-Léolin, Réginald Boudreau et Mathieu Chayer, avaient lancé publiquement l'idée d'un regroupement des municipalités de Bertrand, Grande-Anse, Maisonnette, Paquetville, Saint-Léolin et des districts de services locaux environnants. Un nom avait même été suggéré pour cette éventuelle grande municipalité distincte à l'ouest de Caraquet : Acadie-Mer.