Le Cap-Tourmente est le témoin de la plus grande migration au monde en termes de nombres d’oiseaux qui s’y posent pour se reposer et se ravitailler. Les oies blanches s’installent pendant quelques semaines aux mois de septembre et octobre, après avoir passé l’été dans les régions arctiques pour se reproduire.

L’hiver approchant, elles quittent leurs nids pour s'envoler sur près de 4 000 kilomètres le long de la côte est américaine, où elles passeront l’hiver au chaud.

Celles qu’on appelle aussi les oies des neiges vivent ainsi en permanence dans des climats tempérés ou chauds. Cela leur permet de trouver de la nourriture sans avoir à faire des provisions.

L’arrêt au Cap-Tourmente en est un parmi plusieurs le long de leur trajet migratoire. Mais elles s’y arrêtent automatiquement depuis des décennies en raison du grand espace marécageux et de l’abondance de nourriture.

Les champs avoisinants leur permettent de se ravitailler, mais c’est surtout le scirpe d’Amérique, une plante de marais, qui les attire le plus.

À l’émission La semaine verte du 1er octobre 1978, le journaliste Jean-Guy Roy se penche sur les mesures de protection et de conservation élaborées pour accueillir et contrôler les populations d’oiseaux migrateurs.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article La semaine verte, 1 octobre 1978

Depuis que des mesures de protection ont été mises en place par le Canada et les États-Unis, le nombre d’oies blanches a augmenté rapidement. C’est ainsi que la population est passée de près de 30 000 oies au début du 20e siècle à plus de 200 000 en 1978.

Au début des années 2000, ce sont plus de 650 000 oiseaux qui viennent chaque année sur les territoires du Québec alors qu’en 2018, le nombre dépasse le million.

C’est cette croissance fulgurante qui explique que la pratique de la chasse soit permise au Cap-Tourmente. Les règles sont néanmoins assez strictes sur le nombre de chasseurs et de prises permises.

La chasse permet de contrôler les populations qui reviennent chaque année se poser sur les grandes étendues marécageuses du Québec et de l’est des États-Unis.

Cette année, la période d’observation de ces magnifiques oiseaux blancs se tient jusqu’au 30 octobre. Elles reviendront sur notre territoire dans quelques mois, en annonçant l’arrivée du printemps.