Les tweets proviennent de 3841 comptes liés à l'Internet research agency (IRA), cette « usine à trolls » basée à Saint-Pétersbourg et réputée proche du Kremlin, et à 770 comptes potentiellement gérés par des acteurs en Iran. Ces comptes avaient été supprimés par Twitter, alléguant qu'ils avaient servi à mener des campagnes d'ingérence politique aux États-Unis, notamment pendant la campagne présidentielle de 2016.

L'existence de ces comptes était connue, mais c'est la première fois que Twitter rend officiellement publics les gazouillis qui en émanaient. Cette base de données comprend aussi des diffusions en direct, des images et des vidéos publiées sur la plateforme. Certains des tweets remontent à 2009.

Exemple d'un tweet contenu dans la banque de données publiée par Twitter. Photo : Twitter

Dans un billet de blogue, le réseau social a expliqué que la publication de cette archive visait à aider les chercheurs et les journalistes à enquêter sur ces opérations d'influence sur sa plateforme. « Nous rendons ces données publiques dans le but d'encourager les chercheurs et les universitaires à enquêter sur ces comportements », explique le communiqué de l'entreprise.

Twitter a reconnu que les tentatives d'ingérence sur sa plateforme continueront vraisemblablement à avoir lieu, mais l'entreprise espère que la recherche pourra aider à trouver de nouvelles stratégies pour les contrecarrer. « Une analyse indépendante de ce type d'activité est une étape clé dans notre compréhension collective de ces menaces », affirme Twitter.