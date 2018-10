Un texte d'Agnès Chapsal

Affichant la volonté d'être économe, François Legault pourrait nommer seulement 25 ministres. Beaucoup de députés élus pourraient donc ne pas voir leur victoire récompensée à la hauteur de leurs espérances.

On a un caucus qui est très important à plus de 70 députés. Et, on a un gouvernement qui, dès le départ, a annoncé qu'il voulait être très économe. Donc, ça va être assez compétitif. M. Legault a dit lui-même qu'il avait été surpris du nombre de députés qu'il avait fait élire , commente Thomas Collombat, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), en entrevue à Radio-Canada.

Trois priorités pour la CAQ Avocate de profession et députée élue dans Champlain, Sonia LeBel a mis de l'avant trois priorités qui formeront la « toile de fond des premiers jours » du prochain gouvernement caquiste : l'économie, pour « remettre de l'argent dans les poches des Québécois »

la mise en place de « services de santé de qualité »

l'amélioration du système d'éducation.

Les nouveaux députés Mathieu Lacombe, Mathieu Lévesque et Robert Bussière. Photo : Radio-Canada/Jérôme Bergeron

Un ministre responsable de l'Outaouais?

Trois députés sont ministrables dans la région : Mathieu Lacombe, député élu de Papineau ; Mathieu Lévesque, député élu de Chapleau ; et Robert Bussière, député élu de Gatineau.

Professeure à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, Geneviève Tellier pense que le gouvernement va s’assurer d’avoir des représentants dans chacune des régions de la province.

Toutefois, le cas contraire est déjà arrivé.

S’il n'y en a pas, ça veut dire que le ministre responsable de la région serait quelqu’un issu d’une autre région. Cela c’est déjà fait sous le gouvernement Marois, puisqu’il n’y avait pas de député péquiste dans la région de l’Outaouais, donc c’était le député de Verchères [Stéphane Bergeron] qui était responsable de la région de l’Outaouais , indique Thomas Collombat.

C'est sûr que ça n'envoie pas un très bon message au plan local, mais encore une fois les arbitrages vont être difficiles à faire. Thomas Collombat, professeur à l'UQO

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, a fermement indiqué sa volonté d'avoir un ministre responsable de l'Outaouais pour régler les enjeux de santé, d'éducation et de développement économique particuliers à la région.

Dans le gouvernement libéral de Philippe Couillard, deux ministres étaient de la région : Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, et André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, tandis que Maryse Gaudreault détenait le poste de vice-présidente de l'Assemblée nationale.

Mathieu Lacombe et Robert Bussière pressentis

Je serai très étonnée qu’il n’y ait pas de personne nommée ministre de la région. Par contre, ça me surprendrait beaucoup que les trois personnes soient nommées ministres Geneviève Tellier, professeure

Sur les trois députés, Mme Tellier considère que M. Bussière et M. Lacombe ont le plus de chance d'être nommés ministres.

M. Bussière pourrait être un candidat intéressant à cause de son expérience. Ancien préfet et ancien maire, il a une bonne connaissance des régions et de l'Outaouais aussi. Même si c’est la première fois qu’il siège comme député, il comprend un peu comment la politique fonctionne au Québec , juge la professeure.

Nouveau venu, Mathieu Lacombe est aussi une personne intéressante , croit Mme Tellier, si M. Legault veut aller chercher plus de jeunesse, de personnes avec de nouvelles idées.

Même si c’est la première fois qu’il est en politique, il a été un observateur attentif de la scène politique c’est-à-dire qu’en tant que journaliste et lecteur de nouvelles, il comprend les enjeux de la région, il comprend la relation avec les médias, il a vu le gouvernement précédent à l’œuvre. Donc il y a un certain regard externe qui n’est pas négligeable , poursuit-elle.

Selon Radio-Canada, Mathieu Lacombe accéderait au Conseil des ministres.

Pour sa part, François Paradis s'est d'ores et déjà vu proposer le poste de président de l’Assemblée nationale.

C’est un beau défi , a dit le député de Lévis, confirmant ainsi sa volonté de le devenir.

Entrer à l'Assemblée nationale pourrait être une grande première pour bon nombre des 74 députés puisque 50 d'entre eux n'ont jamais siégé sur les bancs parlementaires.