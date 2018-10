Vers 7 heures mercredi, il n'y avait qu'une personne, assise sur une chaise, devant le commerce Tokyo Smoke de Saint-Boniface et quelques tentes devant le magasin Delta 9 de la rue Dakota à Saint-Vital.

Une trentaine de minutes plus tard, la file d'attente au Tokyo Smoke avait augmenté tandis qu'une poignée de clients s'ajoutaient devant le Delta 9.

« Je suis plus impatient. Nous attendons la fin de 95 ans de prohibition du cannabis », a déclaré Steven Stairs, un ancien militant pour la légalisation du cannabis et candidat au Parti vert, qui a installé son campement devant Delta 9.

« C'est certainement un jour pour célébrer la victoire que nous avons remportée avec ce mouvement de changement social. »

Au total cinq magasins ont ouvert à Winnipeg et un à Dauphin. D'autres devraient ouvrir dans les prochains mois.

Steven Stairs s'est dit impatient de parcourir les produits sur les étales du Delta 9.

« Je suis vraiment curieux de voir les variétés qu'ils ont là-bas. J'aimerais connaître les différents indicas, sativas, hybrides qu'ils ont. Je suis avant tout vraiment très heureux de pouvoir acheter du cannabis légalement. »

Jim Lee (a gauche) et ses amis sont ici depuis les petites heures du matin - important de vivre le moment et voir ce qui sera présenté à l'intérieur disent ils #rcmb pic.twitter.com/dcA1fmANXQ — Camille Gris Roy (@camillegrisroy) 17 octobre 2018

Jim Lee est venu avec des amis faire la queue au petit matin. Il dit avoir voulu être là pour vivre ce moment et surtout voir les produits présentés en magasin.

Devant l'enseigne de Tokyo Smoke, Adam Clyme a été un des premiers à faire la file.

Des pipes et autres produits sont présentés à l'intérieur du magasin Tokyo Smoke. Photo : Radio-Canada/Lyzaville Sale/CBC

Cela fait des années qu'il fume du cannabis pour l'aider à dormir et se dit heureux de l'ouverture d'un magasin où il pourra en acheter légalement.

« Je sais que le magasin sera ouvert à partir de 9 ou 10 heures, ce qui est très pratique. Il y a un aspect sécuritaire. Vous n'êtes pas obligé de rencontrer un gars louche ».

La province a conclu des accords avec certains détaillants de cannabis pour ouvrir 10 magasins et d’autres sont en préparation.

Les premiers client en ligne devant le magasin de Delta 9, qui ouvre dans un peu moins d'une heure. #rcmb pic.twitter.com/0FEOjnrdXP — Camille Gris Roy (@camillegrisroy) 17 octobre 2018

La réglementation sur les ventes de cannabis au Manitoba exige des accords entre le détaillant et le ministère de la Croissance, de l'Entreprise et du Commerce, ainsi qu'avec la Régie des alcools et des jeux du Manitoba, avant que le permis soit donné.

Le vice-président du commerce de détail pour Tokyo Smoke, Lacey Norton, estime que l'éducation occupera une place importante dans les activités de la société.

« La connaissance dissipe la peur. Plus vous en saurez sur ce produit, moins les gens auront peur. »

Avec des informations d’Austin Grabish et de Camille Gris Roy