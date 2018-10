Un texte de Patrick Bergeron

Depuis son élection, le nouveau député de la Coalition avenir Québec n'a eu aucune nouvelle de son adversaire libéral défait lors des élections du 1er octobre. Malgré différentes demandes, aucune rencontre n'a encore eu lieu entre les deux hommes, plus de deux semaines après le scrutin.

Lors d'une visite dans les bureaux de Jean D'Amour la semaine dernière, Denis Tardif a aussi constaté que tous les classeurs avaient été vidés et qu'aucun dossier n'avait été laissé pour lui.