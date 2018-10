Il avait emmené son violon pour lui tenir compagnie.

C’est un grand jour! Depuis toujours, les gens rapportent à la maison quelques bières après le travail et les sirotent en écoutant des chansons country. Moi, je suis du Cap-Breton, je joue du violon et je fume du pot , a-t-il lancé.

Ashley MacIssac, gagnant de trois prix Junos, vit maintenant en Ontario, mais a pris l’avion pour revenir au Cap-Breton, son coin d’origine, pour acheter ses premiers grammes de marijuana légale.

Une queue s'était formée devant le magasin de Sydney River au lever du soleil. Ashley MacIsaac est le troisième à partir de la gauche. Photo : CBC/Wendy Bergfeldt

Il affirme en consommer depuis des années et soutient que la drogue l’a aidé à être un meilleur artiste.

Ça ne change pas le monde, c’est comme une béquille [...]. Ça m’a aidé à développer ma créativité Ashley MacIsaac

La marijuana l’a d’autre part aidé à surmonter les maux qui sont devenus plus présents, sur scène, à mesure qu’il vieillissait, ajoute-t-il. Il y a certainement des vertus thérapeutiques au cannabis!

12 points de vente

Les Néo-Écossais peuvent se procurer du cannabis à 12 succursales de la régie des alcools provinciale et à un magasin qui ne vend que du cannabis, à Halifax.

Les premiers clients peuvent entrer dans la boutique de NSLC pour se procurer du cannabis. Photo : Radio-Canada/Pierre-Alexandre Bolduc

Une queue s’était formée devant ce magasin, rue Clyde, mercredi matin, quelques heures avant l’ouverture, à 10 h.

Joseph Brown était le premier en ligne.

C’est un moment historique, pas vrai? C’est comme une brèche dans les idéaux puritains du passé… Le temps où on disait à des adultes ce qu’ils devaient ou ne devaient pas mettre dans leur corps!

Selon Joseph Brown, à gauche dans la photo, la légalisation du cannabis revient à considérer les consommateurs comme des adultes. Photo : CBC/Shaina Luck

Comme dans d’autres provinces, les Néo-Écossais peuvent se procurer du cannabis en ligne, sur le site web de la société provinciale des alcools (NSLC), mais ils doivent auparavant obtenir un code d’accès en personne dans un magasin de la régie.

Ils doivent à cette occasion fournir une pièce d’identité pour démontrer qu’ils ont l’âge légal d’acheter et de consommer du cannabis en Nouvelle-Écosse, soit 19 ans.

La NSLC vend pour l’instant 52 souches différentes de cannabis. Les consommateurs peuvent se procurer des joints déjà roulés et de la marijuana en vrac. L’agence prévoit vendre de l’huile et des semences de cannabis dans un avenir plus ou moins lointain.

Les Néo-Écossais peuvent se procurer du cannabis en vrac ou en joints à l'un des 12 points de vente dans la province. Photo : Radio-Canada/Pierre-Alexandre Bolduc

Des régions mal desservies

Ashley MacIssac ne croit pas que la nouvelle structure de vente légale mise en place en Nouvelle-Écosse éliminera le marché noir.

J’imagine mal quelqu’un à Chéticamp ou Meat Cove conduire pendant deux ou trois heures pour se rendre à Sydney et dépenser 30 ou 40 $ d’essence pour se procurer 20 $ de marijuana , dit-il.

Le magasin de Sydney River est le seul pour l’instant au Cap-Breton qui vend du cannabis légal.

