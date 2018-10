Zachary Nicole, 18 ans, était le premier des trois clients déjà sur place plus de deux heures avant l'ouverture. Il avoue être fébrile à l’idée de s’acheter du cannabis en toute légalité.

« Ça fait longtemps que je fume. J'en ai trouvé ailleurs. Ce n'était pas nécessairement sécuritaire, disons-le comme ça. Quand c'est légal, quand c'est vendu par le gouvernement, il n'y a pas d'inquiétudes. Tu y vas, tu demandes ce que tu veux, tu ressors et tu es heureux », affirme-t-il, devant la porte de l’établissement.

Zachary Nicole estime qu'il économisera beaucoup de sous grâce à la mise en place de la SQDC.

J'ai grandi en région. Souvent, c'était le seul gars dans le village. Le prix qu'il demandait, c'est ça que tu payais. Des prix de fou. C'est loin d'être 6 $ le gramme que j'ai entendu parler ici. Zachary Nicole

Des craintes sur l'âge légal

M. Nicole craint que le gouvernement de François Legault change bientôt la loi pour repousser l’âge légal à 21 ans. Il s’estime donc chanceux de pouvoir vivre cette expérience dès aujourd’hui.

« Ça ne fait pas de sens. Qu'est-ce que ça va donner? Pourquoi envoyer les jeunes au marché noir et garder les plus vieux, se questionne-t-il? Si les gens entre 18 et 21 ans ont l'intention d'en fumer, ils vont aller en chercher ailleurs. »

Avec les informations de Pascal Poinlane