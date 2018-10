Lors de l’annonce ce printemps, le responsable de DERYtelecom avait annoncé pouvoir installer la haute vitesse dans moins de deux ans. Il s’agit d’un forfait qui peut atteindre jusqu'à 100 mégabits par seconde.

Selon la copropriétaire de l'entreprise, Nathalie Gagnon, le gouvernement provincial n'a toujours pas signé l'entente finale entre les deux parties.

Elle affirme qu’au gouvernement le dossier des Îles-de-la-Madeleine est une priorité, mais les délais administratifs pourraient retarder le début des travaux. « Il reste l’évaluation administrative à compléter et nous sommes dans les dernières phases de ces validations-là. On nous avait dit que tout serait complété aux alentours de septembre et que le dossier demeure prioritaire et que le volume de projets à traiter actuellement fait en sorte qu’on connaît un délai pour la finalité de la signature. En fait, ça retarde le début des travaux. »

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, espère que le dossier demeura une priorité du nouveau gouvernement « on souhaite fortement en ardemment que le ou la nouvelle ministre responsable fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire accélérer le processus. »