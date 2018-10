C'est d'ailleurs l'entrepreneur qui a demandé et obtenu la tenue d'un registre, lui qui avait vu son projet freiné à cinq immeubles par le conseil municipal il y a quelques mois.

Le Groupe Mouradian a obtenu un nombre suffisant de signatures au registre pour passer à l'étape suivante.

Le conseiller municipal du district de Pointe-du-Lac, François Bélisle, a proposé que le référendum ait bel et bien lieu, parce qu'il souhaite contrer l'initiative du promoteur.