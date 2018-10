M. Pedneaud-Jobin soutient que l'Outaouais doit avoir son ministre responsable pour régler les enjeux de santé, d'éducation et de développement économique particuliers à la région. Et certains enjeux, selon lui, dépassent les frontières de la région.

Ça nous prend un ministre responsable de l'Outaouais, c'est clair, parce qu'on a des enjeux nationaux qui ne concernent pas juste la différence entre l'Outaouais et les autres régions. Ce qui se passe ici, ça a un impact sur tout le monde. Quand des milliers de cerveaux qui traversent pour être formés ne peuvent pas revenir, c'est une perte pour tout le Québec , souligne le maire.

Même s'il s'agit d'un nouveau gouvernement, le maire croit qu'il n'aura pas à reprendre le travail déjà amorcé pour convaincre Québec de l'importance de résoudre les enjeux de la région.

On a trois élus qui viennent de la région, qui connaissent les enjeux ce qui fait que ce n'est pas repartir de zéro , assure M. Pedneaud-Jobin. Mais, disons que c'est une belle occasion pour remettre sur la table des solutions nouvelles comme celles que j'ai proposées en campagne.

Rappelons que trois candidats de la Coalition avenir Québec (CAQ), Mathieu Lacombe, Robert Bussière et Mathieu Lévesque ont été élus députés dans la région.

On fait des promesses aux élections, on réalise un certain nombre de choses, mais ça ne fait pas bouger le curseur, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on nous dit que ce sont 100 millions qui se dépensent de l'autre côté, c'est quoi le plan pour que ça bouge , s'interroge-t-il.

François Legault présentera jeudi son conseil des ministres. C'est un exercice qui, selon son propre aveu, s'avère assez complexe.

Le premier ministre désigné doit jongler avec différents critères applicables au cas par cas : la parité, les années de service au sein du parti, la représentation régionale et la compétence.

Avec les informations de Nathalie Tremblay