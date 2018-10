Mme Monsef, qui n’avait aucune expérience politique, a été nommée ministre des Institutions démocratiques et, à ce titre, chargée de réaliser la promesse de Justin Trudeau voulant que l’élection de 2015 soit la dernière avec le mode de scrutin actuel.

C’était une énorme commande pour une jeune députée qui n’avait pas encore 30 ans et qui héritait d’un dossier sur lequel bien des politiciens beaucoup plus expérimentés se sont cassé les dents, malgré leur promesse formelle. Et on aurait dû se douter, dès ce moment-là, qu’elle avait toutes les chances de subir le même sort.

Mme Monsef n’a pas su créer de consensus au Comité parlementaire spécial qui avait été créé pour piloter la réforme du mode de scrutin. En fait, le gouvernement ne cherchait pas tant à forger un consensus qu’à imposer sa solution, un scrutin préférentiel qui aurait été tout à l’avantage du Parti libéral. Les nécessaires compromis dans un dossier aussi sensible n’allaient tout simplement pas être au rendez-vous.

Après un peu plus d’un an, lors d’un remaniement ministériel, Mme Monsef fut mutée et remplacée comme ministre des Institutions démocratiques par Karina Gould, dont la lettre de mandat spécifiait l’abandon pur et simple de l’idée de réformer le mode de scrutin.

Réactions très vives

Ce que le premier ministre Trudeau n’avait pas prévu, ce fut la réaction très vive des Canadiens face à cet abandon d’une promesse phare du gouvernement, et surtout, d’une promesse à laquelle ils avaient cru, eux.

Avec le résultat qu’il est devenu impératif de ne pas abandonner l’autre promesse phare des libéraux lors de la campagne électorale de 2015, soit la légalisation de la marijuana, malgré toutes les difficultés que cela devait comporter.

Mais cette promesse n’avait pas nécessairement été comprise de la même façon par tous les Canadiens. Plusieurs croyaient que ce serait plutôt une forme de décriminalisation de la marijuana, une notion dont on parlait au Canada au moins depuis le rapport de la Commission Le Dain, dès 1972, et qui aurait permis à des jeunes qui sont arrêtés pour possession simple de ne pas avoir de casier judiciaire.

On ne saisissait peut-être pas tout ce que cela pouvait signifier que le Canada devienne le deuxième pays (après l’Uruguay) à légaliser formellement le cannabis. Ce qui vient avec toutes sortes d’autres réalités qu’on n’avait pas nécessairement envisagées, comme d’avoir des sociétés d’État qui ont pignon sur rue et vendent marijuana et produits dérivés, comme on le fait pour les vins et les alcools.

Mais la commande politique était claire : cette fois-ci, on va respecter intégralement notre promesse, quel qu’en soit le prix. Les libéraux ne voulaient tout simplement pas se présenter devant l’électorat en ayant abandonné une autre promesse.

On a trouvé une justification qui allait devenir un véritable mantra : « le système actuel ne fonctionne pas pour protéger nos enfants, il finance plutôt le crime organisé », ont maintes fois répété M. Trudeau et ses ministres.

Les provinces...

Mais une telle loi ne pouvait pas être mise en vigueur sans la collaboration des provinces. Or, avec le temps, les gouvernements provinciaux se sont rendu compte que la légalisation de la marijuana était pas mal moins populaire qu’on ne pouvait le penser à Ottawa. Sans compter qu’aujourd’hui, M. Trudeau a beaucoup moins d’amis dans les capitales provinciales qu’il y a deux ans.

Cette impopularité a mené la plupart des provinces à mettre toutes sortes d’entraves à la consommation du cannabis légal par les plus jeunes, précisément ceux que le gouvernement fédéral disait vouloir protéger : les points de vente doivent être loin des institutions d’enseignement et certaines provinces – le nouveau gouvernement du Québec le promet – ont même fait passer l’âge légal pour acheter du cannabis de 18 à 21 ans.

Bref, les provinces font tout ce qu’elles peuvent pour ne pas mettre la marijuana légale dans les mains des jeunes, ce qui est contraire à l’intention du législateur fédéral. Plusieurs provinces – dont le Québec – ne s’entendent même pas avec Ottawa sur la culture à domicile de plants de cannabis.

Pas étonnant que même les vendeurs légaux de cannabis ne croient pas qu’ils pourront faire éliminer le marché noir, et le crime organisé qui le contrôle, de sitôt. Ainsi, la Société québécoise du cannabis espère que, dans sa première année d’existence, elle pourra prendre 30 % du marché.

Avec autant d’intervenants sur lesquels le gouvernement fédéral n’a aucun contrôle, au lieu d’avoir une légalisation uniforme, on a plutôt une sorte de courtepointe réglementaire qui fait, entre autres, que de fumer en public sera permis d’un côté de la rue dans certaines villes, mais pas de l’autre.

Àm la veille même de la légalisation, le premier ministre Trudeau ne pouvait qu’envoyer ce message : « On est en train de contrôler le cannabis, parce qu’on sait que ce n’est pas bon pour nos enfants, c’est un produit qui n’est pas recommandé ».

Surprenante façon de parler d’un produit qu’on vient juste de légaliser...