La question est au coeur de l’actualité, depuis notamment le revers dans le dossier du pipeline Trans Mountain.

Le dédoublement de cet oléoduc permettrait d’acheminer trois fois plus de pétrole de l’Alberta vers les côtes de la Colombie-Britannique. Son expansion a été déboutée en Cour d'appel fédérale en raison, notamment, d’un manque de consultation avec les communautés autochtones touchées.

Les Autochtones, en raison de leurs droits ancestraux, ont un poids important dans le développement de projets pétroliers.

La Première Nation de Fort McKay voit maintenant d'un très bon oeil l'industrie pétrolière, mais comme l’explique son chef Jim Boucher, cela n'a pas toujours été le cas.

« Aujourd’hui, nous voyons les retombées, ce que cela peut nous amener, mais avant il y avait beaucoup de méfiance envers l’industrie pétrolière », dit-il.

Sa communauté et l'industrie ont appris à travailler ensemble, en créant des partenariats et en embauchant et formant du personnel autochtone.

Selon Chris Henderson, conseiller des peuples autochtones dans le développement de grands projets d'énergie propres, un élément primordial pour bâtir des relations est un partage équitable et un respect mutuel.

« Les vrais partenariats font appel à des prises de décisions communes et de jouir également des retombées », affirme-t-il.

Avec ce panel, l’Université de l'Alberta veut mieux outiller ses étudiants en commerce à cette réalité, explique Joseph Doucet, doyen de la faculté d'Administration.

« Pour qu’ils saisissent mieux les occasions qui se présentent devant eux et qu’ils soient plus habiles dans le développement de leur carrière », dit-il.