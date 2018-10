C’est avec beaucoup d’émotion que les huit députés de la Coalition avenir Québec (CAQ) de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont été assermentés mardi à l’Assemblée nationale.

La députée de Champlain, Sonia Lebel, s’est dite honorée d’avoir été élue.

Ce qu'on ressent aujourd'hui, c’est une très grande fierté et une très grande reconnaissance aussi envers les citoyens de Champlain qui m'ont fait confiance. Sonia LeBel, députée de Champlain

La nouvelle députée caquiste dans Champlain, Sonia LeBel, a été assermentée mardi à l'Assemblée nationale. Photo : Radio-Canada

Donald Martel a été sur les bancs de l’opposition durant six ans. Il était particulièrement heureux de revenir à l’Assemblée nationale en sachant qu’il fera partie d’un gouvernement majoritaire.

Sincèrement, sans prétention, je pense qu'on a une équipe exceptionnelle et j'ai très hâte que le travail commence pour de bon. Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

Le député de la CAQ réélu dans Nicolet-Bécancour, Donald Martel, juste après avoir été assermenté mardi. Photo : Radio-Canada

C’est un rêve qui se concrétise , a déclaré le député de Maskinongé, Simon Allaire.

La députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, a rappelé qu’être élue représente une grande responsabilité qu’elle voit comme un privilège .

On est maintenant le gouvernement de l'ensemble des Québécois et on a vraiment l'intention de gouverner en tenant compte de ce fait-là , a déclaré Jean Boulet, le député de Trois-Rivières.

Pour les députés caquistes de Johnson (André Lamontagne), d’Arthabaska (Éric Lefebvre) et de Drummond-Bois-Francs (Sébastien Schneeberger), il s’agissait d’un retour sur la colline, tout comme leur collègue Donald Martel, mais cette fois, comme élus au sein d’un gouvernement caquiste.