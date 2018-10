Un texte de Timothé Matte-Bergeron

Comme leur nom l’indique, les cannabinoïdes synthétiques sont fabriqués en laboratoire, à l’inverse du cannabis, qui provient d’une plante.

Mark Lysyshyn, médecin spécialiste en santé publique à la Régie de la santé Vancouver Coastal, explique qu’ils reproduisent, de façon plus forte, les effets du THC, le composé responsable des propriétés euphorisantes de la marijuana qui se retrouve de façon naturelle dans la plante.

C’est comme prendre trop de cannabis. On peut avoir des nausées, devenir un peu enfiévré, on peut avoir des pensées paranoïaques, avoir des hallucinations… Mark Lysyshyn, médecin spécialiste en santé publique à la Régie de la santé Vancouver Coastal

Cette substance, souvent mêlée à d’autres drogues, est toutefois plutôt rare au Canada, affirme M. Lysyshyn.

« C’est hors du commun dans des drogues comme les benzodiazépines [le Xanax, par exemple], mais on a déjà vu ça dans des drogues comme l’héroïne », indique-t-il. Elles peuvent aussi parfois se trouver dans le cannabis.

Des composés difficiles à détecter

Selon Alexane Langevin, chargée de projet pour le Groupe de recherche et d’intervention psychosociale, à Montréal, c’est une substance qui est consommée beaucoup plus aux États-Unis qu’au Canada.

Elle affirme que c’est en raison des lois qui y sont souvent plus restrictives et des contrôles qui y sont plus fréquents.

« Les consommateurs n’ont pas le choix d’aller vers des composés qui sont plus difficiles à détecter », dit-elle. C’est le cas des cannabinoïdes synthétiques, qui ne contiennent pas de THC et permettent donc de passer aisément les tests de dépistage de la substance dans l’urine ou dans le sang, explique-t-elle.

Le médecin Mark Lysyshyn explique que les cannabinoïdes synthétiques reproduisent, mais de façon plus puissante, les effets du cannabis. Photo : Radio-Canada

Mark Lysyshyn abonde dans le même sens : « Les drogues comme ça arrivent à cause de la prohibition. Ceux qui vendent des drogues doivent avoir des produits plus puissants, plus forts, plus faciles à transporter. »

Il se félicite de la légalisation du cannabis récréatif, qui rendra plus facile le contrôle de la qualité de cette drogue.

« Cela va permettre de réguler ce type de produits, et on sera assuré que le cannabis vendu aux consommateurs n’est pas contaminé avec des cannabinoïdes synthétiques », croit-il.

Avec des informations de Michaële Perron-Langlais