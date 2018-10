Karl Fix, âgé de 68 ans, possède une entreprise de construction à Regina. Sandra Beug, 58 ans, est une dentiste originaire de Raymore, en Saskatchewan. Leur rencontre remonte à 2001 et ils se sont mariés en 2004.

Depuis, ils ont célébré leur union dans des endroits aussi variés que le Népal, le Suriname, le Mozambique, le Groenland, les îles Féroé, mais aussi le pays d’origine de Karl, l'Allemagne.

Les deux partagent un intérêt particulier pour l'histoire et la géographie. Karl Fix apprécie particulièrement l'ouverture d'esprit de son épouse. « Elle a un esprit aventurier que la plupart des gens n’ont pas » dit Karl.

Parmi les expériences les plus saugrenues qu’ils ont connues, le couple a été couvert de salive en Éthiopie (qui est un substitut pour les riz et les confettis) et ils ont attrapé la malaria au Mali, où Karl Fix a failli mourir.

Je me suis dit, si tu dois le faire, autant bien le faire Karl Fix

En Indonésie, sur l'île de Papouasie, Sandra Beug a refusé de se plier à la tradition locale du peuple dani de se présenter seins nus à la cérémonie. Par contre, son mari portait une tenue traditionnelle, le koketa, qui ne laissait aucune place à l’imagination.

« On essaie de ressembler aux locaux et de faire partie de l'expérience culturelle générale », explique Karl Fix.

Entre les époux, c’est Karl Fix qui planifie la cérémonie un an en avance, Sandra Beug apprenant la nouvelle le jour même.

Pour le futur, ils n’ont pas de plans déjà définis. Cependant, Sandra Beug voudrait découvrir la Nouvelle-Zélande et l’Australie. De plus, aucun des deux ne connaît la Corée du Sud ou l'Antarctique.