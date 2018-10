Il s'agit d'un projet de 13 millions de dollars qui permettra de désengorger l'École élémentaire Bernard-Grandmaître.

Cette partie de la ville connaît depuis plusieurs années une croissance importante du nombre d’élèves.

Un secteur en pleine croissance

On trouve beaucoup de francophones mais aussi des aussi des familles exogames qui veulent une éducation en français de qualité pour leurs enfants, explique Réjean Sirois, Directeur de l'Éducation au Conseil des écoles catholiques du centre-est (CECCE).

Moi je crois qu'il y a un mouvement pour s'établir dans l'ouest, il y a plusieurs institutions, de nouvelles compagnies qui s'établissent dans l'ouest, il y a aussi le phénomène des nouveaux arrivants, je pense que c'est une combinaison de tous ces facteurs qui fait en sorte qu'il y a une demande croissante pour l'éducation catholique de langue française dans l'ouest de la ville. Réjean Sirois, Directeur de l'Éducation au Conseil des écoles catholiques du centre-est

La nouvelle école élémentaire catholique du CECCE offrira un calendrier équilibré comme c’est le cas à l'École élémentaire catholique Bernard-Grandmaître.

Un calendrier avec des vacances plus courtes en été et des congés plus longs durant l'année scolaire.

Les parents y voient des avantages par rapport au calendrier conventionnel.

La construction d'une école secondaire dans ce secteur figure parmi les priorités du Conseil des écoles catholiques du centre-est.