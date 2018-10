Parmi eux se trouvaient trois nouveaux députés provenant du Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit Andrée Laforest dans Chicoutimi, François Tremblay dans Dubuc et Éric Girard dans Lac-Saint-Jean.

Je suis très heureux, très content. C’est un beau moment. C’est plus grand que nous. À l’Assemblée nationale, il est passé de grands hommes et femmes, des gens qui ont bâti le Québec. C’est un honneur et c’est une très grande chance que j’ai , confie le député de Lac-Saint-Jean.

C'est jeudi que François Legault fera connaître la composition de son conseil des ministres.

Selon plusieurs analystes, la députée de Chicoutimi pourrait accéder au cabinet.