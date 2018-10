La seule boutique gérée par le gouvernement et située dans le secteur industriel de Whitehorse ouvrira ses portes à 11 heures avec un horaire prolongé pendant les trois premiers jours. Le site web de vente sera également mis en ligne à 11 heures mercredi, mais accessible en tout temps.

L'aspect sécuritaire fait l'objet de plus d'attention que pour le tabac ou l'alcool, disent les responsables. Un agent de sécurité sera en tout temps à la boutique et jusqu'à huit membres du personnel assisteront les clients.

La boutique est divisée en deux sections : une réception et une aire de présentoirs. Un maximum de 12 clients par section sera permis.

Le gramme de cannabis sera vendu entre 6 $ et plus de 20 $, selon le type et la qualité.

La vente du cannabis sera dans un premier temps gérée uniquement par le territoire, le secteur privé obtenant éventuellement des permis de vente. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

Quelques règles à savoir:

Il faut avoir 19 ans pour avoir, acheter ou consommer du cannabis. Une carte d’identité est requise pour prouver son âge.

Un seul endroit de vente géré par le gouvernement du Yukon. Il est situé au 120B rue Industrial à Whitehorse.

La livraison sera assurée par Postes Canada pour toute vente sur le site web.

Aucune personne intoxiquée ne sera autorisée à entrer dans la boutique (ou d’acheter en ligne ou recevoir la livraison). Un protocole de sécurité est en place, avec un maximum de 24 clients à la fois à l’intérieur de la boutique.

La boutique du gouvernement du Yukon ne permet pas aux clients de manipuler les produits qui seront gardés derrière les comptoirs. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

Un maximum de 30 grammes de cannabis séché est permis sur soi, mais il n’y a pas de limite de possession à la maison

Seuls la fleur, l’huile ou du cannabis déjà roulé seront vendus, mais aucun produit comestible

La consommation de cannabis est interdite dans les lieux publics

Les publications entourant l'usage et la possession de cannabis ne sont pas encore toutes traduites en français, mais devraient l'être un jour, selon les responsables. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

On peut avoir au maximum quatre plants à la maison (la boutique ne tient pas de graines, mais pourrait dans le futur)

Il est interdit de conduire avec des facultés affaiblies

Il est interdit de partager du cannabis avec des mineurs