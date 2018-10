L’analyse devra aussi couvrir les deux autres écocentres de la Ville, soit celui situé au centre de transbordement dans le secteur de Hull, et l’autre situé dans le secteur de l’Aéroparc afin de déterminer quel modèle sera le mieux adapté pour les résidents du secteur d’Aylmer.

Selon le conseiller Gilles Chagnon, c’est un premier pas en avant.

La bonne nouvelle, d’ici un an, on va pouvoir répondre à notre demande de service de proximité pour un écocentre [...] Un an, ce n’est pas si long que ça , explique celui qui représente le district de Lucerne.

Révision des priorités pour l’autoroute 50

Le conseil municipal de Gatineau devra revoir ses priorités routières en ce qui a trait à l’autoroute 50.

La proposition du conseiller Marc Carrière de demander une analyse au ministère des Transports pour l’aménagement de nouvelles bretelles d’accès à Masson-Angers a provoqué un débat inattendu, mardi.

Plusieurs élus craignent que cette demande ne mette en péril les autres priorités en matière de sécurité routière, comme le désengorgement du viaduc de la montée Paiement.

L’appréciation du comité exécutif [sur la question de la sécurité sur l’autoroute 50] dit qu’il faut réitérer nos priorités, et bien avant de les réitérer, il faut bien les maîtriser et s’assurer que tout le monde comprend ce qu’on réitère au ministère avant de mettre un autre dossier dans la machine , souligne Gilles Carpentier, conseiller du district de l’Hôpital.

Le maire Maxime Pedneaud-Jobin ne voit pas de problème à ce que la Ville demande cette analyse. Il rappelle cependant que sa priorité sur la 50 demeure l’élargissement de l’autoroute entre Gatineau et Mirabel.

Je suis de ceux qui pensent que de demander une analyse pour connaître les fait, ce n’est pas un problème , explique le maire. Ma priorité reste claire [...] Sur la 50, il y a eu des décès. Je veux que ça reste en haut de la liste.

De son côté, Marc Carrière soutient que l’ajout de bretelles à l’est de la rue George permettrait une intervention plus rapide des services d’urgence si un accident survient sur le pont de l’autoroute 50 qui enjambe la rivière du Lièvre. Le conseiller Carrière a finalement retiré sa résolution pour permettre au conseil de revoir ses priorités et reformuler une demande au ministère des Transports.

Des citoyens à l’honneur

Les cinq récipiendaires de la Médaille du souverain pour les bénévoles. Photo : Courtoisie/Ville de Gatineau

La réunion du conseil de mardi a également été l’occasion de décerner la Médaille du souverain pour les bénévoles à cinq Gatinois. Cette distinction « reconnaît les réalisations bénévoles exceptionnelles de Canadiens partout au pays ».

Les récipiendaires « Éliza Hupé coordonne les bénévoles du Service de police de la Ville de Gatineau depuis 1985. Elle visite aussi des personnes confinées à la maison tout en magasinant et en cuisinant pour elles. Elle a également organisé des clubs de marche et de vélo dans son quartier en plus d’être trésorière de son club de danse. Henri Lacroix se rend à l’hôpital de Gatineau, aux Résidences de la Gappe et dans d’autres centres de soins de longue durée depuis 30 ans pour y jouer de la musique. Il procure des moments de divertissement aux résidents et aux patients qui reçoivent des soins palliatifs. Diane Lehnert est bénévole auprès du Service de police de la Ville de Gatineau depuis 2009. Elle est responsable du poste de police communautaire des Promenades Gatineau où elle encadre et forme les nouveaux bénévoles. Elle donne aussi de son temps à la Fondation québécoise du cancer, à la Société canadienne du cancer et à d’autres organismes communautaires. Maghar Singh Dhaliwal est un membre respecté de la communauté sikhe de la région d’Ottawa-Gatineau. Membre actif de la Société sikhe d’Ottawa et de l’organisme Sikh Community Services depuis de nombreuses années, il s’emploie passionnément à mieux faire connaître le pendjabi et la religion sikhe dans l’ensemble de la collectivité. Gérald Vaillancourt est impliqué dans diverses organisations communautaires de la région de Gatineau depuis plus de vingt ans. Il est reconnu pour son bénévolat auprès de la Soupe populaire de Hull et pour son soutien aux victimes de sinistres auprès de la Croix-Rouge canadienne. » Source : extrait d’un communiqué envoyé par la Ville de Gatineau

Avec les informations de Nathalie Tremblay