Un texte d’Andréanne Apablaza

Plusieurs commerces de vente de cannabis, qu’on surnommait « comptoirs de vente », ont ouvert leurs portes au cours des dernières années. Ceux-ci étaient considérés comme illégaux et plusieurs ont été fermés par les autorités.

En juin, la province a délivré 51 permis de vente à des entreprises et entrepreneurs canadiens. Aujourd’hui, seulement quelques-uns sont prêts à servir les clients.

Où se procurer du cannabis de façon légale?

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

vert : commerce ouvert le 17 bleu : commerce avec adresse connue rouge : commerce sans adresse connue

Pourquoi seulement quelques commerces?

Plusieurs propriétaires de permis ont dit avoir fait face à un processus plus long et plus laborieux qu’ils anticipaient. Entre les permis, les inspections, l’approbation des villes et les travaux, les commerces ont accumulé plus de retard que prévu.

La formule choisie par le gouvernement de la Saskatchewan pour la chaîne d’approvisionnement serait aussi un facteur qui a ralenti le processus des commerçants. La Saskatchewan est la seule province qui ne possède pas de fournisseur public. Au Québec, par exemple, c’est la Société québécoise du cannabis qui est responsable d’acheminer la marijuana des producteurs aux succursales où les clients peuvent se le procurer.

Les commerces en Saskatchewan doivent s’approvisionner auprès d'un fournisseur privé, qui a obtenu un permis de la province. Par contre, ces permis ne pouvaient être délivrés avant le 17 octobre.

Par conséquent, la chaîne d’approvisionnement a été brisée en Saskatchewan, selon certains commerçants, qui disent avoir de la difficulté à se procurer du cannabis. Plusieurs ont eu recours à des fournisseurs des autres provinces.

La chaîne d'approvisionnement du cannabis : les producteurs alimentent les fournisseurs, qui alimentent les commerces pour les clients. Photo : Radio-Canada

Les commerces peuvent être ouverts après 3 h, mais ne pourront pas vendre de cannabis après cette heure. Les détaillants peuvent aussi faire de la vente en ligne.

Quantité

Les clients de 19 ans et plus peuvent se procurer jusqu’à 30 g de cannabis séché par transaction, ou son équivalence en cannabis frais, en huile, en plante ou en graines.

Ces clients peuvent transporter, dans leur véhicule ou sur eux-mêmes, jusqu’à 30 g. Les autorités recommandent de conserver le reçu d’une transaction pour pouvoir prouver que le produit a été acheté légalement.

Prix

Puisque la Régie des alcools et des jeux de la Saskatchewan (SLGA) n’est pas responsable de la fourniture du cannabis des producteurs vers les détaillants, elle ne peut déterminer le prix du cannabis dans la province. « Il appartiendra aux détaillants privés de la Saskatchewan de déterminer la valeur marchande », a fait savoir la Régie par courriel.

Où et comment peut-on consommer ?

En dehors des maisons isolées appartenant à des particuliers, il y a très peu d'endroits dans la province où la consommation de cannabis à des fins récréatives, ou même à des fins médicales, est permise.

« Un pourcentage non négligeable de la population n'aura pas de lieu légal pour consommer du cannabis à des fins récréatives », a déclaré Trina Fraser, une avocate spécialisée dans le cannabis basée à Toronto.

Propriétaire d’une maison : si vous êtes propriétaire d’une maison, vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que c'est légal.

Propriétaire d’un condo : il revient au conseil d’administration d'un condo de trancher sur la consommation. Il déterminera des règles pour le bâtiment entier, et même pour les balcons.

Locataire : il revient aux compagnies de logement ou aux propriétaires de déterminer si la consommation est permise ou non. Des entreprises comme Boardwalk et Mainstreet ne le permettent pas dans les appartements. Mainstreet permet tout de même que les locataires vapotent et mangent du cannabis.

Les 28 parcs provinciaux de la Saskatchewan sont l’un des rares endroits extérieurs où les gens peuvent consommer du cannabis.

Lieux interdits : Parcs communautaires

Terrains de jeu

Écoles

Trottoirs publics

Théâtres en plein air

Centres de la petite enfance

Cinémas

Consommer du cannabis dans un véhicule peut entraîner une amende de 300 $, et posséder plus de 30 g sur soi une amende de 200 $.

Avec les informations de Guy Quenneville de CBC