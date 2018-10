Adossé à la voie ferrée, l'édifice Rodier a abrité le magasin Baron Sports jusqu'en 2010. L'immeuble triangulaire était menacé par le temps et par le projet du Réseau Express Métropolitain.

Ce patrimoine du 19e siècle – qui figure sur la liste des 10 immeubles à préserver selon Héritage Montréal – sera sauvé par l'homme d'affaires Georges Coulombe.

« J'ai toujours rénové de vieux bâtiments, j'ai toujours été dans le patrimoine », explique l'homme d'affaires.

Le Rodier à l'époque où il abritait le magasin Baron sport Photo : Radio-Canada

C'est lui qui a restauré l'ancien immeuble de la Banque Royale qui abrite maintenant le Crew Collective Café, rue Saint-Jacques.

Le Rodier, comme bien d'autres vieux bâtiments, comporte des mauvaises surprises qui compliquent parfois les travaux, comme « la structure du bâtiment qui était en danger », explique l'homme d'affaires. La facture du projet totalisera entre 6 et 8 millions de dollars.

Le Rodier Construit en 1875, l'architecture du Rodier découle des terrains achetés par un important homme d'affaires de Montréal, Charles Séraphin Rodier Jr, à l’intersection des rues de l’Inspecteur, Notre-Dame Ouest et Saint-Maurice, qui formaient un triangle. Le Rodier a été érigé 27 ans avant le Flatiron à New York.

Pour que la Ville accepte de vendre le bâtiment – un peu moins d'un million de dollars –, il devait y avoir un projet. L'organisme sans but lucratif La Piscine a plongé.



« On va réunir ici les entrepreneurs culturels et créatifs de tous horizons, des arts vivants aux jeux vidéo, réalités virtuelles, architecture, design, mode... », décline avec enthousiasme le codirecteur de La Piscine, David Moss.

L'entreprise émergente Apollo Music Store, qui propose de la musique aux entrepreneurs pour leurs projets de publicité ou de marketing, a réservé son espace pour l'été prochain.



« Ce qu’on vient chercher ici, c’est plus les échanges avec les mentors, les formateurs, les autres entreprises qui peuvent avoir vécu des expériences qui ressemblent à la nôtre avec lesquels on peut échanger, et cela dans les deux sens », précise Philippe Aubert Messier d'Apollo Music Store.

L'immeuble comportera aussi un restaurant et une galerie d'art ouverte au public.

Avec les informations d'Anne-Louise Despatie.