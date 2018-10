Disant s’inquiéter pour la santé du public, la Société médicale du Nouveau-Brunswick avait lancé dès l’été 2017 un site web, « Pas sans danger ».

Je vous avoue que je ne suis pas convaincu qu'il y a des experts qui savent exactement ce qui va se passer , dit l’urgentologue Serge Melanson, président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, à quelques heures de la fin de cette prohibition de l’usage du cannabis au Canada.

Dr Serge Melanson, président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Je suis un peu inquiet que, avec l'accès [...] plus diffus, et également avec une promotion au niveau des gouvernements pour vendre ce produit, que les gens sont sous l'impression que parce que c'est légal, que c'est une substance qui est tout à fait sans risques , affirme-t-il.

Le psychiatre Patrick Marcotte redoute une hausse des besoins en santé mentale. On a un système de santé mentale qui ne peut pas en prendre plus , rappelle-t-il, avant de souligner que des gens peuvent attendre des mois avant d’avoir accès aux services d’un psychologue.

Le psychiatre Patrick Marcotte. Photo : Radio-Canada

La conséquence la plus à craindre par rapport au cannabis, c'est la question des troubles psychotiques, qui sont des maladies sévères , dit le Dr Marcotte. Pour être honnête, c’est qu'on ne sait pas en 2018 dans quelle mesure il y a beaucoup plus de gens, par exemple, qui sont anxieux ou dépressifs [et] qui consomment du cannabis.

Dre Nathalie Cauchon. Photo : Radio-Canada

Dre Nathalie Cauchon, quant à elle, s’inquiète de la consommation de cannabis durant la grossesse. Tout ce que la maman absorbe, le bébé va être exposé , dit-elle.

Selon Statistique Canada, les Canadiens dépensent 5,7 milliards de dollars annuellement en produits du cannabis. De cette somme, environ 85 % sont dépensés en produits illégaux.

D'après un reportage de Wildinette Paul