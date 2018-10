Ce sondage, en cours jusqu'au 15 novembre, s’inscrit dans le cadre d’une table de concertation établie entre la GRC provinciale et les organismes communautaires de la francophonie saskatchewanaise. Elle a été mise sur pied en 2009 et comprend, outre l’ACF, l’Association des juristes d'expression française de la Saskatchewan, le Commissariat aux langues officielles du Canada et la direction des affaires francophones du gouvernement de la Saskatchewan.

Selon la GRC, cette table de concertation lui permet de se tenir informée de ses obligations en rapport avec la partie VII de la Loi sur les langues officielles. Le sondage lui apportera des renseignements afin de faire des ajustements si nécessaire.

La table de concertation et les sondages qui en découlent permettent également aux organismes fransaskois d'informer les membres de la GRC des services qu'ils offrent pour faciliter l'implantation des agents francophones. Ronald Labrecque, le directeur général de l’ACF, insiste sur le fait que les organismes sont là pour accueillir et informer les agents francophones : « Pour qu’ils sachent quels services sont disponibles, qu’il y a des écoles francophones pour leurs enfants, par exemple. »

Un autre sondage sera soumis prochainement aux policiers pour connaître leurs besoins en soutien francophone.

Selon la GRC et l’ACF, le sondage ne fait pas suite aux plaintes déposées l’année dernière sur la situation à Gravelbourg. « Cela fait deux ans qu’on prépare [ce sondage], soit bien avant que la situation à Gravelbourg n'ait émergé », affirme Ronald Labrecque.

L'inspectrice Tammy Patterson affirme que le sondage est issu de la table de concertation entre la GRC et la communauté fransaskoise. Photo : Radio-Canada

« On a affecté un gendarme francophone [à Gravelbourg] récemment et je pense que ça va super bien jusqu'à maintenant avec lui », déclare de son côté Tammy Patterson, l’officier responsable de la prévention et de la réduction du crime en Saskatchewan.

En Saskatchewan, 11 détachements sur 113 sont reconnus comme étant bilingues, tous dans des régions traditionnellement francophones. Ces détachements doivent offrir des services dans les deux langues officielles.

Avec les informations de Marie-Christine Bouillon