En entrevue au Téléjournal Ontario mardi, il a commenté la décision de Pride Toronto d'inviter à nouveau les policiers de Toronto à participer au défilé en uniforme.

Il reconnaît que la décision a probablement donné lieu à des échanges difficiles dans les locaux de Pride Toronto, parce que c'est une question qui divise le mouvement.

Il croit toutefois que c'est le signe que le dialogue est commencé, ce qui était impossible, dit-il, lorsqu'il a remis sa démission.