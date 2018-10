La bannière québécoise a choisi Saguenay comme premier endroit pour tenter de percer dans les régions du Québec, en adaptant son inventaire.

La proportion de chasse et pêche et plein air et vêtements de motoneige est en plus grande proportion que dans les magasins plus urbains par exemple , explique Normand Décarie, président et chef de la direction de Sail

Sail met donc la gomme avec des investissements de 12 à 15 millions de dollars dans sa nouvelle succursale de 40 000 pieds carrés.

On avait la conviction que la région n’était pas bien desservie. On a souvent des clients de la région ici qui viennent à notre magasin de Québec , ajoute Normand Décarie.

Le président et chef de la direction, Normand Décarie (à droite), a présenté son nouveau commerce aux médias mardi. Photo : Radio-Canada/Catherine Paradis

Les commerçants de plein air déjà établis s'attendent à subir le contrecoup de la nouveauté, mais certains prévoient, au contraire, pouvoir profiter de l'achalandage qui viendra du géant du plein air.

On s'est informé auprès de nos collègues de Québec. Quand Sail est arrivé, ça les avait secoués, mais ça n'a pas touché les résultats des ventes, les magasins Sport Expert/Atmosphère sont restés en selle à Québec, alors on s'attend à la même chose ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean , souligne Mélanie Turcotte, copropriétaire du Sport Expert /Atmosphère de Chicoutimi.

L'ouverture de Sail crée une centaine d'emplois.

Dans le contexte de pénurie de main-d'oeuvre, le recrutement n'a pas été facile, admet l'entreprise, mais, au final, presque tous les employés ont été recrutés dans la région.

D’après le reportage de Catherine Paradis