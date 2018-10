Avec les informations de Jean-Marc Belzile



La demande grandissante pour des vols nolisés, notamment de la part d'entreprises minières, a incité l'entreprise à prendre cette direction



Selon le président de Propair, Étienne Lambert, le nolisement d'appareils sera beaucoup plus rentable que les vols réguliers.

Étienne Lambert, président de Propair Photo : Radio-Canada/Piel Côté