La deuxième journée d'audience de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées s'est poursuivie, mardi, à Saint-Jean, Terre-Neuve, avec les témoignages d'une ancienne travailleuse de l'industrie du sexe, une intervenante communautaire et une professeure-chercheuse en santé mentale.