La feuille du chanvre, qui est visuellement identique à celle du cannabis, ne peut plus figurer sur l’emballage des produits.

L'étiquette de la bière de chanvre biologique brassée de la microbrasserie Le Caveau des Trois-Pistoles pour le Festival du Bon Plant, par exemple, deviendra donc illégale dès le 17 octobre puisqu’une feuille de chanvre y apparaît.

Le copropriétaire et brasseur du Caveau des Trois-Pistoles, Nicolas Falcimaigne, espérait que des changements soient apportés à la loi avant son entrée en vigueur pour faciliter la vie des commerçants, ce qui n’a pas été le cas.

On savait que ça s'en venait, on espérait qu'il ait des changements dans les derniers jours qui permettent à tous les commerces du Québec de fonctionner normalement, mais ce n'est pas le cas , explique-t-il.

Le copropriétaire a donc demandé à ses distributeurs de retirer d'ici minuit toutes les bouteilles de la blonde parmentière au chanvre de leurs tablettes.