Dans un rapport remis au ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière, Jonathan Wilkinson, le Comité de conseil national sur les normes concernant les aires marines protégées recommande que le Canada suive dans ces zones les normes internationales qui interdisent les activités industrielles, comme :

l’exploration et l’exploitation pétrolières et gazières ;

l’exploitation minière ;

le déversement ;

le chalutage par le fond.

Les auteurs du rapport laissent cependant la porte ouverte à ces activités industrielles dans des zones qui ne sont pas des aires marines protégées, mais font néanmoins l’objet de mesures de conservation, pourvu que des lois efficaces permettent d’éviter ou d’atténuer les risques pour la biodiversité.

Lors de ses consultations, les membres du comité ont entendu les préoccupations de deux premiers ministres provinciaux, Stephen McNeil de la Nouvelle-Écosse et Dwight Ball de Terre-Neuve-et-Labrador, qui craignent que certaines mesures de conservation entraînent des répercussions économiques négatives pour leurs communautés.

Devant le comité en mai, M. McNeil, qui est chef des libéraux de la Nouvelle-Écosse, avait critiqué les libéraux fédéraux pour avoir omis de le consulter sur les aires de protection marines au large de sa province. Il avait aussi partagé les inquiétudes de l’industrie pétrolière et gazière, ainsi que celle de l’industrie des pêches.

Dans son rapport, le Comité ne fait d’ailleurs pas mention de la pêche au homard, une activité économique importante en Nouvelle-Écosse.

Mark Butler est directeur des politiques au Centre d'action écologique, à Halifax. Photo : Radio-Canada/Jonathan Villeneuve

Cette ouverture à l’exploitation pétrolière et gazière dans certaines zones faisant l’objet de mesures de conservation est illogique, remarque Mark Butler, directeur des politiques au Centre d’action écologique, à Halifax. Ça ne fait aucun sens au point de vue de [la] protection de l'environnement , dit-il.

Les aires marines protégées et les activités industrielles ne sont pas compatibles , dit-il. On pense que c'est un bon rapport, on aime la plupart des recommandations. C'est simplement la recommandation sur, par exemple, les activités industrielles dans les [zones de] fermetures de pêche qui nous inquiètent.

Les membres du Comité, cependant, écrivent dans leur rapport que les aires de protections marines et les intérêts économiques et sociaux ne sont pas nécessairement antagonistes et peuvent devenir des sources d’avantages économiques par le biais d’emplois axés sur la conservation, mais aussi indirectement en rendant les écosystèmes marins plus productifs.

Plus de responsabilités pour les Premières Nations

Le Comité insiste sur l’importance pour le gouvernement de mieux communiquer ses intentions à l’égard de la conservation des océans. Les auteurs du rapport disent avoir entendu beaucoup d’intervenants se plaindre du manque de consultation et d’avoir été placé devant des faits accomplis.

C’est particulièrement vrai en ce qui concerne les Premières Nations. À ce sujet, le Comité recommande trois éléments qu’il considère essentiels pour les aires marines protégées autochtones :

qu’elles soient gérées par des Autochtones ;

qu’elles s’inscrivent dans un engagement à long terme en faveur de la réconciliation avec les Premières Nations ;

qu’elles augmentent les droits et responsabilités des Autochtones.

Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière, Jonathan Wilkinson, dit qu’il étudiera maintenant les recommandations du Comité.