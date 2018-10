« Les soins de santé à moindres frais coûtent des vies dans le Nord », affirme la famille d’Abraham Donkey, ce patient cardiaque qui avait entamé un voyage de 10 heures pour parcourir plus de 770 km entre Thompson et la capitale.

Le défunt était un résident de la nation crie de Nisichawayasihk, également connue sous le nom de Nelson House. Il devait se rendre à l’Hôpital Saint-Boniface pour un suivi concernant les endoprothèses placées dans son cœur le mois dernier. Il n’y est jamais arrivé puisque sa famille explique qu'il est décédé près de Fairford, à environ 220 km au nord de Winnipeg.

« Le système doit changer », lance Ramona Neckoway, la nièce de M.Donkey, en fustigeant l’approche de réduction des coûts dans le système des soins de santé du gouvernement provincial.

Elle indique que la famille tente toujours de déterminer ce qui s’est exactement passé, mais que son oncle n'aurait jamais dû voyager aussi loin.

On a besoin d’établir des responsabilités. Ramona Neckoway

Mme Neckoway déplore qu’Abraham Donkey n'ait pas été transporté par avion à Winnipeg et qu'il n'ait pas non plus pu bénéficier d’un accompagnateur, alors même qu’il en avait fait la demande.

« Nous ne savons pas qui a décidé de dire non à ces services de sauvetage qui auraient pu le sauver. Nous ne le savons pas », déplore Ramona Neckoway.

Abraham Donkey est loin d’être la première personne de la communauté à être contrainte de parcourir de longues distances en bus pour accéder à des soins de santé, explique le chef de la nation crie de Nisichawayasihk, Marcel Moody.

La famille d'Abraham Donkey estime qu'il n'aurait jamais dû effectuer un si long trajet pour se rendre chez le médecin. Photo : Capture d'écran Google Maps

Il affirme que cet incident met en lumière un problème plus grave concernant les soins de santé au Manitoba dans le nord du pays. Selon lui, il est également nécessaire d'améliorer les services à Thompson afin que les personnes n'aient pas à voyager aussi loin.

CBC News a effectué une demande de commentaire auprès de la province et de la région sanitaire du Nord et attend une réponse.