Pour la ministre des Finances, Carole James, cette taxe est un maillon essentiel de la stratégie gouvernementale de lutte contre la crise du logement en Colombie-Britannique.

La mesure affectera principalement des gens qui ne résident pas dans la province, selon le gouvernement, qui précise que selon ses estimations, seulement 1 % des Britanno-Colombiens seront touchés.

Les propriétés situées dans le Grand Vancouver (à l’exclusion de l'île Bowen et de Lions Bay) ainsi que dans certaines municipalités de la vallée du Fraser (Abbotsford, Mission et Chilliwack), de la vallée de l’Okanagan (Kelowna et West Kelowna) et de l’île de Vancouver (Nanaimo, Lantzville et la grande région de Victoria), seront assujetties à cette taxe.

Une taxe applicable dès cette année

En 2018, si le projet de loi est adopté, tous les propriétaires devront payer 0,5 % de la valeur de leur propriété si elle ne constitue pas leur résidence principale, c’est-à-dire l’endroit où ils résident le plus longtemps dans l’année, ou s’ils ne la louent pas au moins trois mois par an.

À partir de 2019, le montant augmenterait pour les propriétaires étrangers qui ne paient pas d’impôt sur le revenu au Canada. Ils devraient verser annuellement un montant équivalent à 2 % de la valeur de leur propriété.

Il augmenterait aussi pour les citoyens canadiens et les résidents permanents qui ne paient pas d’impôt sur le revenu en Colombie-Britannique. Ce montant serait alors de 1 %.

Pour les citoyens canadiens et les résidents permanents qui paient leurs impôts dans la province, le taux serait maintenu à 0,5 %.

Des exemptions pour certains propriétaires

Des exemptions sont prévues par le gouvernement dans certaines circonstances spéciales, notamment si un propriétaire doit s’absenter à long terme de sa résidence principale pour des raisons médicales, ou encore à cause d’une séparation ou d’un divorce.

De plus, les Britanno-Colombiens pourraient réclamer un crédit d’impôt d’un maximum de 2 000 $ s’ils possèdent une résidence secondaire, ce qui signifie que les propriétés secondaires d’une valeur de 400 000 $ ou moins seront exemptées de cette taxe.