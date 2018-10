Un texte de Michel Labrecque, à Désautels le dimanche

Le Texas est immense, contrasté et en pleine croissance. Sa population, qui atteint aujourd’hui 28 millions d’habitants, devrait doubler d’ici 30 ans. Pour parcourir cet État en entier, il faudrait bien plus que les six jours dont j’ai disposé.

Une lutte étonnamment serrée

Premier arrêt : Lockhart, 13 000 habitants. « La capitale texane du BBQ », clame le dépliant touristique.

- Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

Or, ce n’est pas l’odeur de la viande qui m’a amené ici, mais un rassemblement politique. Car l'une des grandes vedettes de ces élections de mi-mandat est en ville.

La campagne de Beto O’Rourke, candidat démocrate pour un poste de sénateur, est l'une des plus surprenantes à l’échelle nationale.

- Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

À l'occasion de sa venue, le théâtre local de Lockhart était plein à craquer, à un point tel qu'on a dû entasser autant de gens dans la bibliothèque située en face.

- Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

Beto O’Rourke, 46 ans, est jeune, charismatique, et il a parcouru chaque petit coin du Texas. Beto, comme tout le monde l’appelle, a le cœur plutôt à gauche. Il veut instaurer un système d’assurance maladie universel et lutter contre les changements climatiques. Et il peut en parler autant en espagnol qu’en anglais.

Est-il normal qu’au Texas, en 2018, dans le pays le plus développé du monde, des gens meurent d’une grippe ou de diabète? Et si nous décidions de faire mieux? Le candidat démocrate Beto O’Rourke

Trop à gauche pour le Texas? C’est ce qu’affirme son adversaire, l’ultraconservateur et sénateur républicain sortant Ted Cruz.

- Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

Beaucoup de sondages montrent que cette course est étonnamment serrée, bien que Cruz reste en avance.

Le reportage de Michel Labrecque a été diffusé le 14 octobre à l'émission Désautels le dimanche sur ICI PREMIÈRE.

« Le Texas, c’est la liberté d’esprit et l’indépendance »

Deuxième arrêt : Lampasas, 7000 habitants. Un endroit qui vous plonge dans l’histoire du Far West.

- Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

« À l’époque, c’était une ville sans loi, très dure, avec beaucoup de saloons », soutient Harvey Farish, un entrepreneur à la retraite rencontré dans la petite municipalité.



Aujourd’hui, Lampasas incarne les valeurs profondes du Texas, estiment M. Farish et son épouse, Debra.

- Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

Nous voulons être responsables de nous-mêmes. Nous ne voulons pas d’un État paternaliste qui prenne soin de nous du berceau au cercueil. Harvey Farish, résident de Lampasas

« Le Texas, c’est la liberté d’esprit et l’indépendance », lance Debra Farish.



Tous deux sont des farouches partisans de Ted Cruz et de Donald Trump. Et pour eux, Beto O’Rourke est complètement déconnecté de la majorité des Texans.



Le couple Farish se range encore derrière Donald Trump, malgré son côté vitriolique. « Parce qu’il est constamment attaqué et qu’il se tient debout pour nous. »

Dallas, de républicaine à démocrate

Troisième étape : Dallas, 1,3 million d’habitants, qui trône au milieu d’une mégalopole composée de plus de 7 millions de personnes. Dallas n’arrête pas de croître; personne ne sait quand ça va s’arrêter.

- Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

Autre métamorphose : cette ville, autrefois largement républicaine, est majoritairement démocrate. Et c’est le même phénomène à Austin, Houston et San Antonio. Bref, toutes les grandes villes de l'État.

À Dallas, Colin Allred, ex-joueur de la National Football League (NFL) et avocat en droit civil, mène une chaude lutte au républicain Pete Sessions, qui siège à la Chambre des représentants depuis plus de 20 ans.

- Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

« Notre pays vit une crise démocratique, en partie à cause de ce président instable », dit Colin Allred, qui ajoute que les démocrates de la région sont mobilisés comme jamais.

Laura Tyson appuie Colin Allred et Beto O’Rourke. Mais jusqu’en 2016, elle était républicaine. À plusieurs égards, elle ne reconnaît plus le parti qu’elle appuyait jadis. Et Donald Trump a été la goutte qui a fait déborder le vase.

- Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

Le Parti républicain sous-estime les femmes, leur perspective et leur intelligence. Auparavant, il reconnaissait la valeur des immigrants pour notre économie et notre culture. Maintenant, il les perçoit comme une menace. Tout cela n’a aucun sens! Laura Tyson, ex-électrice républicaine

Il reste toutefois des partisans républicains à Dallas. Cynthia West-Bellet, femme d’affaires et Texane, reconnaît que les villes changent. « Ça devient comme la République socialiste d’Austin », dit-elle en faisant allusion à la capitale du Texas, qui a la réputation d’être le bastion de gauche de l’État.

- Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

Le Texas attire beaucoup de gens qui viennent d’ailleurs aux États-Unis, qui contribuent à changer les valeurs politiques. Beaucoup de républicains, comme Mme West-Bellet, craignent que le Texas ne devienne comme la Californie, réputée plus à gauche.

Si les Californiens veulent transformer le Texas en Californie, ils feraient mieux de rester chez eux. On n’a pas besoin d’eux. Je ne veux pas que leurs valeurs politiques soient importées ici. Cynthia West-Bellet, partisane républicaine

Les banlieues auront le dernier mot

Quatrième étape : Lakeway, 14 000 habitants, située à environ 45 minutes de route d’Austin, la « socialiste ».

- Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

Lakeway symbolise en partie la transformation politique du Texas. Autrefois une petite ville de retraités, majoritairement républicaine, Lakeway est devenue une banlieue d'Austin. Cela en a fait une zone où les démocrates ont presque rattrapé les républicains. Au Texas, il y a les grandes villes démocrates et les campagnes républicaines. Or, ce sont les banlieues qui auront le dernier mot.

J’y suis allé pour assister à un rassemblement démocrate. Ce qui était frappant, c’était le nombre de femmes candidates.

Kim Olson, ex-pilote de l’air devenue agricultrice biologique, s’est présentée comme une membre de la ligue des « badass women » (femmes rebelles). Elle veut devenir commissaire à l’agriculture, et elle a de bonnes chances de battre le républicain sortant.

- Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

Il y a des femmes avocates, femmes d’affaires, ex-militaires et travailleuses sociales. Et puis, il y a Lupe Valdez, ex-shérif du comté de Dallas, hispanique et lesbienne, qui souhaite devenir gouverneure du Texas.

- Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

Son histoire est un vrai roman. Enfant de travailleurs mexicains migrants, elle a grandi dans un quartier pauvre de San Antonio. Aujourd'hui, elle possède un diplôme universitaire. Elle a aussi été militaire et élue au poste de shérif en 2004. « J’ai reçu des tas d’insultes parce que j’avais dit publiquement que j’étais gaie », raconte-t-elle en entrevue. « Mais je me spécialise dans les combats épiques, et la plupart du temps, je l’emporte », ajoute-t-elle.



Le Texas est-il prêt pour une gouverneure latina et lesbienne? Non, disent cependant les sondages, qui donnent une avance solide au gouverneur républicain, Greg Abbott.



D’ici au 6 novembre, il y aura beaucoup de batailles serrées au Texas, comme ailleurs aux États-Unis. Et l’enjeu est énorme : le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants, et donc celui du Congrès à Washington.



Selon plusieurs experts, le Texas sera de moins en moins républicain et de plus en plus démocrate. Mais quand le point de bascule se produira-t-il? Cette année ou dans 10 ans? Ça dépendra de ceux et celles qui décident d’aller voter… ou pas.