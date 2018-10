Il s'agit d'André Beauchamp, un homme de 44 ans de Val-d'Or.



M. Beauchamp a été vu pour la dernière fois dans la matinée du 11 octobre.



Il aurait pris son véhicule pour aller se promener en forêt.



Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.



L'agent d'information à la Sûreté du Québec, Jean-Raphaël Drolet, affirme qu'au moment de sa disparition, M. Beauchamp portait un manteau d'hiver gris, des jeans et une casquette blanche à l'effigie des Canadiens de Montréal.



Il portait aussi une chaîne en or autour du cou. Sa voiture est une Nissan Sentra, 2008, de couleur grise, beige et noire , ajoute-t-il.

André Beauchamp mesure 1 mètre 70 et pèse 68 kilos. Il est chauve et porte des lunettes rectangulaires bleues et vertes.



Toute information pouvant permettre de le retracer peut être communiquée à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec