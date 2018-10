Baptisée « Au passage, pensez-y! », elle vise à rappeler qu'il est nécessaire de céder le passage aux piétons aux endroits prévus à cet effet.

Selon la Sécurité publique de Saguenay, il y a un véritable problème de cohabitation.

Il suffit d’aller dans les lieux publics, un peu sur les artères et regarder comment ça se passe présentement et c’est facile de constater qu’on a du travail à faire et qu’on doit s’améliorer de ce côté-là , explique le policier Carl Tremblay.

En collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec, un kiosque mobile d'information ira d'école en école, en passant par les centres commerciaux et les lieux publics. L’objectif est de rappeler les règles en vigueur, tant aux automobilistes qu'aux piétons qui, souvent, traversent ailleurs qu’aux endroits prévus à cet effet, ce qui peut leur valoir une amende de 25 $.

Un kiosque mobile d'information sera installé d'école en école. Photo : Radio-Canada

Pour les automobilistes qui ne respectent pas la priorité, l'amende est de 100 $, des pénalités qui seront remises plus souvent dans l'avenir, assure-t-on.

La circulation des piétons pose aussi d'autres problèmes, entre autres pour les personnes à mobilité réduite.

Je l’ai moi-même expérimenté au travers d’une campagne de financement de clowns thérapeutiques. J’ai moi-même fait le centre-ville de Jonquière en chaise roulante. Je sais que ce n’est pas simple. On a beaucoup à faire. On y travaille , raconte Kevin Armstrong, président de la commission de sécurité publique.

L'an dernier 28 piétons ont été blessés après avoir été heurtés par des voitures à Saguenay. En 2018, on en compte déjà 23.