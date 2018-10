Un texte de René Landry

Les pêcheurs Patricia Richard et Gilles Lanteigne veulent continuer d'utiliser ce terrain pour y installer des casiers, entre les saisons de la pêche au homard. Mais les autorités municipales voient les choses d'un autre oeil. Pour la Ville, il s'agit d'entreposage illégal.

On trouve ça bien ridicule, affirme Patricia Richard. On est dans une place de pêcheurs. Enlève la pêche et les travailleurs d'usine et il n'y a plus rien. Quand on arrive à Caraquet, il faut s'attendre de voir des bateaux et des trappes. Ça a l'air que c'est de l'entreposage, mais moi j'appelle ça des outils de travail.

En plus des casiers de pêche, on trouve sur ce terrain une cabane à éperlans, une remorque et aussi une roulotte de voyage Photo : Radio-Canada/René Landry

Puisque le maire, Kevin Haché, n'habite pas très loin, Patrica Richard se questionne sur les véritables motivations de celui-ci. Mme Richard pense que le maire n'aurait pas dû voter sur cette question dans une réunion du conseil municipal.

Les casiers à homards Photo : Radio-Canada/René Landry

Tu ne peux pas prendre la Ville de Caraquet et en faire un dossier personnel, indique-t-elle. Monsieur le maire n'aime pas mes trappes mais il va falloir qu'il s'y fasse. C'est mon voisin. Je lui bouche la vue du quai, supposément. Alors, si ce n'est pas là un conflit d'intérêts, je me demande ce que c'est. C'est ridicule, je n'ai pas d'autres mots.

Kevin Haché, maire de Caraquet Photo : Radio-Canada

De son côté, le maire Haché assure qu'il n'a pas du tout l'impression de se retrouver dans une situation de conflit d'intérêts. Le terrain est à quatre ou cinq propriétés de chez moi, du côté ouest, explique-t-il. Je ne vois même pas les trappes depuis chez moi parce qu'il y a des résidences devant. Je ne sais pas pour quelle raison elle considère que c'est un règlement personnel de ma part. Il y a un règlement en place, et elle ne le respecte pas. C'est une décision du conseil municipal et non de Kevin Haché.

Consulter la population

Lundi, en réunion publique, le conseil municipal de Caraquet a décidé de suspendre les démarches judiciaires entreprises au sujet du terrain en question, le temps de prendre le pouls de la population.

D'un côté, on a le pêcheur qui nous dit qu'on est une municipalité de pêche et qu'on devrait permettre l'entreposage partout, élabore le maire. Si un pêcheur achète un terrain à côté de votre résidence, il serait capable d'entreposer 130 ou 300 trappes à homard à côté de chez vous. Et d'un autre côté, des citoyens nous disent que s'ils achètent une maison et paient 250 000$ pour la résidence et qu'il n'y a pas d'agrès de pêche à côté, ils ne veulent pas qu'un acheteur potentiel voisin décide d'entreposer 150 trappes à côté. On veut étudier ce que la population veut voir sur le territoire de la municipalité. Est-ce qu'on veut permettre la présence de 10 trappes, de 300 ou pas du tout. Il faut voir où la liberté de l'un finit et celle de l'autre commence. On reconnaît qu'il y a des droits acquis, mais est-ce qu'on veut limiter les nouveaux pêcheurs ou non.

Patricia Richard assure qu'elle est loin d'être la seule à installer des casiers de pêche sur un terrain.

Mon cousin a des trappes et son bateau derrière chez lui, plaide-t-elle. Un autre a deux conteneurs avec deux bateaux et des trappes. Il y en a un qui a des seines pour la crevette sur son parterre. Tous les pêcheurs ont des trappes.

Une conseillère quitte la réunion

Si les élus municipaux sont prêts à écouter les arguments de Patricia Richard, certains n'apprécient pas sa façon d'exprimer son mécontentement. Lundi, la conseillère municipale Mariette Paulin, mécontente de l'attitude de la citoyenne envers le maire, a tout simplement quitté la réunion. Kevin Haché, qui a siégé pendant plusieurs années avant d'occuper le poste de maire, assure qu'il n'a jamais assisté à une telle scène au conseil municipal.