Université Laurentienne

Université Laurentienne Photo : Radio-Canada/Frédéric Projean

L’Université Laurentienne a finalisé sa politique le 16 octobre, la veille de l’entrée en vigueur de la légalisation du cannabis.

Il sera possible de consommer de la marijuana sur le campus de l’Université Laurentienne, mais uniquement dans les zones fumeurs désignées.

C’est donc dire qu’il sera interdit de fumer du cannabis dans les édifices , les véhicules et dans toutes les zones extérieures autres que celles désignées comme zone pour les fumeurs.

Université de Nipissing

Le campus du collège Canadore et l'Université Nipissing à North Bay. Photo : Radio-Canada/Frédéric Pepin

L’Université de Nipissing interdit formellement l’utilisation de cannabis à des fins récréatives sur son campus, de même que dans les véhicules et dans les résidences. La politique de l’établissement rappelle que la Loi de 2017 sur le cannabis le considère comme une propriété privée en droit de restreindre l'utilisation du cannabis. L’Université de Nipissing décrète donc qu’elle sera « sans cannabis » dès le 17 octobre 2018. Il est aussi formellement interdit de cultiver des plants de pot.

La possession de cannabis sera toutefois permise, conformément à la loi, c’est-à-dire jusqu’à 30 grammes, dans un contenant hermétique.

Les contrevenants s’exposent à des avertissements, des amendes ou des actions disciplinaires.

Collège Cambrian

Le Collège Cambrian, à Sudbury, a été victime d'une attaque informatique jeudi 27 avril. Photo : Radio-Canada/Joël Ashak

Le Collège Cambrian interdit totalement la vente, l’achat, la culture et la transformation du cannabis à des fins récréatives sur son campus. L’interdiction couvre aussi les zones désignées pour les fumeurs.

Les employés des résidences refuseront les livraisons de cannabis acheté en ligne.

L’établissement précise qu’il n’est pas permis d’être sous l’influence du cannabis lors d’un événement sanctionné par le collège, peu importe où il se déroule.

La possession n’est pas interdite : le cannabis récréatif doit être rangé dans un contenant hermétique.

Une personne coupable d'infraction à la politique peut faire l'objet de sanctions ou encourir des procédures disciplinaires. Ces sanctions peuvent être plus importantes en cas de récidives.

Collège Canadore

Le Collège Canadore à North Bay (archives) Photo : Radio-Canada/Pierre-Mathieu Tremblay

Les étudiants âgés de 19 ans et plus peuvent posséder jusqu’à 30 grammes de cannabis, mais il est strictement interdit d’en consommer sur le campus, de même que dans les édifices et dans les véhicules.

La culture est également interdite au collège, à moins d’obtenir un consentement écrit du bureau du président, associé à une licence de production de cannabis délivrée par le gouvernement du Canada.

La politique du Collège Cambrian précise aussi qu’il est interdit de fabriquer des produits comestibles à base de cannabis sur le campus et dans les résidences.

Les contrevenants s’exposent à un mélange de mesures disciplinaires et éducatives.

Université Lakehead

Un des pavillons de l'École de médecine du Nord de l'Ontario sur le campus de l'Université Lakehead à Thunder Bay. Photo : Radio-Canada/Miguel Lachance

L'Université Lakehead, qui a publié sa politique sur le cannabis vendredi, interdira également la consommation de cannabis à des fins récréatives sous toutes ses formes dans les espaces publics, y compris dans les zones fumeurs.

Les formes comestibles de cannabis seront toutefois traitées de la même manière que l'alcool, ce qui signifie que les étudiants de 19 ans et plus peuvent consommer du cannabis dans des résidences privées.

La culture du cannabis est également interdite sur le campus.

Collège Confederation

Le collège Confederation de Thunder Bay. Photo : Radio-Canada/Caroline Bourdua

Le collège interdira la possession ou l'utilisation de cannabis sur son campus, y compris dans les zones fumeurs.

Mike Rozic, le directeur principal de la sécurité publique et de la gestion des risques du collège, indique que la décision s’est prise afin d’assurer la santé et la sécurité du personnel et des étudiants.

Nous avons plusieurs programmes qui utilisent de la machinerie lourde , déclare-t-il. Nous avons un programme de vol.

L'utilisation du cannabis dans les résidences sera aussi interdite. Les étudiants en résidence pourront tout de même posséder du cannabis s’il est entreposé dans un récipient scellé.