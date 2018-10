Un texte d’Émilie Parent-Bouchard

Présentement, les institutions financières ou les investisseurs sont plus intéressés vers le cannabis que vers les projets aurifères, donc ça nous ralentit , lance d’emblée le président et chef de la direction de Ressources Falco, une compagnie d’exploration minière qui souhaite exploiter le gisement polymétallique Horne 5 à Rouyn-Noranda. Luc Lessard.



Selon Luc Lessard, la situation est particulièrement difficile dans les marchés des métaux traditionnels, qui se financent à partir de capital à haut risque sur les places boursières du monde entier.

Le PDG de Ressources Falco, Luc Lessard. Photo : Radio-Canada/Félix B. Desfossés

Ça ne ralentit pas seulement Falco, mais une bonne partie des projets de développement, particulièrement dans l'or et certains métaux de base. Luc Lessard

Une tendance lourde

La junior n'est pas la seule dans cette situation. La question est sur toutes les lèvres au congrès minier Xplor, qui se déroule cette semaine à Montréal.

Selon la directrice générale de l'Association d'exploration minière du Québec (AEMQ), la tendance n'est d’ailleurs pas nouvelle.



Ça fait déjà quelques années qu'on a vu ce phénomène de concurrence s'installer parmi nos investisseurs , fait valoir Valérie Fillion.

Valérie Fillion Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

On peut parler de 4 ou 5 ans. On est vraiment dans la même catégorie d'investissement à risque. Donc, ce sont des secteurs concurrentiels, bien sûr. Mais on l'a vue s'installer et les entreprises sentent les effets sur leurs démarches de financement. Valérie Fillion

On entend beaucoup de bruit autour du cannabis ou des cryptomonnaies, c'est peut-être plus attrayant au niveau des jeunes investisseurs qui [connaissent peu] l'industrie minière , renchérit Maxime Guilbault, leader du secteur mines et métaux chez Pricewaterhouse coopers.

En voyant ces choses-là et les rendements qui peuvent être donnés, c'est sûr que de façon naturelle les gens vont aller vers quelque chose qui est plus trendy, plus présent dans les médias. Maxime Guilbault

Tirer profit de nouvelles façons de faire

M. Guilbault croit d’ailleurs que l'industrie minière pourrait tirer des leçons de l'engouement pour le cannabis ou les cryptomonnaies sur les marchés.

Il y a une certaine difficulté [dans l’industrie minière] à bien se vendre sur le marché. Ce ne sont pas de bons publicitaires de leur propre succès, de ce qu'ils font d'innovant. Et ils auraient définitivement avantage à le faire parce qu'ils font des très belles choses , soutient-il.

La mine de fer d'ArcelorMittal au mont Wright, près de Fermont Photo : Radio-Canada/Nicolas Lachapelle

Quand on parle d'innovations, d'utilisation de drones, de l'utilisation de données analytiques pour trouver de nouvelles cibles d'exploration, etc. Ce sont toutes des choses que l'industrie fait et qui pourraient être intéressantes pour les jeunes investisseurs , ajoute M. Guilbault.

Je pense qu'elles auraient avantage à démontrer encore plus ce qu'elles font de façon innovante pour être capables de compétitionner contre les nouveaux entrants dans le secteur et attirer plus de fonds. Maxime Guilbault, leader du secteur mines et métaux chez Pricewaterhouse coopers

Selon les données compilées par l'Institut de la statistique, les investissements miniers au Québec sont tout de même à la hausse depuis 2015.