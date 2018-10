Tracy LeBeau et son mari sont originaires de Kamloops, à environ 350 kilomètres au nord-est de Vancouver. Ils ont déboursé 550 000 $ pour un manoir de 1110 mètres carrés et un terrain de plus de 100 hectares situés à environ 145 km au nord-est de Saskatoon.

Tracy et Craig LeBeau considèrent avoir fait une bonne affaire en achetant le manoir de Kinistino. Photo : Tracy et Craig LeBeau

Selon l’acquéreuse de l’imposante demeure, sa superficie serait toutefois plus près de 2200 mètres carrés, d'après ses propres estimations.

C’est une publication sur Facebook à propos du manoir qui a d’abord attiré l’attention de Tracy LeBeau. Elle et son mari ont trouvé la maison intéressante, mais n’avaient aucunement l’intention de miser pour l’acheter.

Mais lorsque les enchères se sont mises à ralentir autour de 500 000 $, leur sens des affaires a flairé l’aubaine.

« Nous sommes des gens d’affaires, alors nous n’aurions pas misé sur la maison si nous ne pensions pas faire une bonne affaire et que nous n’en tirions pas quelque chose », explique Tracy LeBeau.

Le manoir, dont la valeur a été évaluée à 2,6 millions de dollars, a été vendu pour à peine le cinquième du prix. Il comprend, entre autres, sept chambres, un garage de 250 mètres carrés pouvant accueillir quatre voitures, l'installation de chauffage géothermique, un ascenseur, un solarium, un centre de remise en forme et une piscine avec deux saunas adjacents.

Le couple a déjà effectué un voyage en Saskatchewan depuis l'achat de la propriété le 11 octobre. Jusqu'à présent, ils n'ont que des impressions positives de la communauté qui entoure leur nouvelle maison.

Il n’y a rien comme la gentillesse et l’hospitalité des gens de ces petites municipalités dans les Prairies. Tracy LeBeau, acheteuse du manoir

Tracy LeBeau estime également que la localisation du manoir est stratégique.

« Ce n’est pas au milieu de nulle part, argue-t-elle. Il y a Birch Hills, et Kinistino et Weldon, et Prince Albert n’est pas loin… tout ce dont vous avez besoin est situé à 10 minutes. »

Ce n’est pas la première fois que le couple fait l’acquisition d’une demeure grandiose. Ils ont également acheté une maison à Las Vegas en 2012, lors d’une période de ralentissement économique. Ils ont aussi construit un chalet sur le terrain de la maison de la mère de Tracy LeBeau.

Nous faisons des choses folles et nous prenons toujours des risques. La plupart du temps, cela s’avère payant. Tracy LeBeau, acheteuse du manoir

Elle ajoute qu’elle et son mari tiendront le public au courant des rénovations effectuées dans la demeure sur une page Facebook.

Leur premier objectif sera de réparer l'extérieur du manoir et de nettoyer le vandalisme qu’a subi la propriété.

« Nous espérons pouvoir vivre dans cet endroit et en profiter. Et peut-être ouvrir quelque chose là-bas qui profiterait à la communauté, parce que c'est tellement grand », explique Tracy LeBeau.

