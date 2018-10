Un texte de Pierre Verrière

Les résidents de la municipalité rurale de Grey, située 100 kilomètres à l'ouest de Winnipeg, éliront un préfet et une partie du conseil municipal, le 24 octobre. Dans la majorité des quartiers de la Municipalité, les candidats ont en effet été élus sans opposition.

Selon Raymond Franzmann, qui cherche à être réélu au poste de préfet, l'une des priorités de cette campagne est la station d'épuration des eaux usées et la modernisation des canalisations à Saint-Claude. ll indique que des demandes de financement ont déjà été envoyées aux différents paliers de gouvernement.

« Ce n'est pas quelque chose que nous avons besoin de faire dans 15 ans. Nous en avons besoin dans les prochains trois ans », prévient-il.

« Pour l'ensemble de la Municipalité, nous souhaitons aller de l'avant avec un système de fibre optique pour le service Internet », ajoute Raymond Franzmann.

Il se montre plus évasif lorsqu'on l'interroge sur la place des services en français dans la campagne. En 2015, le conseil municipal de Grey a adopté à l'unanimité l'annulation de l'arrêté municipal qui garantissait des services en français à Saint-Claude.

L'inquiétude quant au fait que nous avons perdu notre statut de ville bilingue est toujours là. Mais plus important que cela, les services sont offerts en français et nous n'avons reçu aucune plainte à ce propos, car nous sommes assez bien équipés pour assurer ces services. Raymond Framzmann, préfet sortant de municipalité rurale de Grey

« Nous avons des gens qui parlent les deux langues dans presque tous les départements », souligne-t-il. Il fait notamment référence à la chef du service des finances, qui est bilingue.

Cette offre de services bilingues a en revanche du mal à convaincre une résidente de Saint-Claude.

« On n'a pas de services en français, c'est ça qui me manque. Quand j'appelle la Municipalité, on me demande à chaque fois : ne pouvez-vous pas parler en anglais? », déplore Lucille Bazin.

« La Municipalité ne se rend peut-être pas compte que des services bilingues seraient aussi une priorité, quoique les gens ne s'affirment pas à Saint-Claude, malheureusement, dit-elle. Ce n'est pas un enjeu électoral. »

Le candidat aux élections municipales dans la municipalité rurale de Grey, Patrick Houde. Photo : Photo fournie par Patrick Houde

Un candidat pour les routes

Patrick Houde se présente lui aussi au poste de préfet.

Il veut moderniser les canalisations, les routes et les fossés. « J'entends gérer la municipalité rurale comme je gère ma ferme », prévient-il, accusant l'actuelle majorité de gaspiller les fonds publics.

Quant à l'amélioration des services en français, il n'en fait pas un cheval de bataille, bien qu'il se présente lui-même comme francophone.

Le français n'est pas dans ma liste de priorités, car il y a bien d'autres choses bien plus importantes à régler. Patrick Houde, candidat au poste de préfet dans la municipalité rurale de Grey

Dans le quartier 5

Deux candidats, Jérôme Dondo et Marcel Gauthier, sont aussi en lice dans le quartier 5 de la Municipalité, dont le territoire correspond au village de Saint-Claude.

Jérôme Dondo cite comme priorité l'entretien des routes et la construction, à Saint-Claude, d'un bâtiment pour les archives régionales. Il se dit également en faveur d'une continuité des services en français. « C'est difficile pour la municipalité d'assurer un service bilingue pour toute la communauté », reconnaît-il.

Jérôme Dondo se présente comme conseiller dans le quartier 5 de la Municipalité rurale de Grey. Photo : Photo fournie par Jérôme Dondo

« Je veux m'assurer que les résidents puissent passer des appels au bureau et parler en français », dit-il.

Radio-Canada n'a pas pu joindre Marcel Gauthier.

De son côté, l'Association des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM) dit souhaiter continuer de travailler avec la municipalité rurale de Grey.

L'AMBM a d'ailleurs prévu de mener une tournée des communautés du Manitoba, membres et non membres, au lendemain des élections. « Nous allons laisser le processus électoral suivre son cours », déclare son directeur général Justin Johnson.