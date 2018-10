Pour Gio Petrucci et Neil Mens, il fallait agir pour encourager cette génération à se présenter aux urnes le 22 octobre prochain : « Avec 37 % de taux de participation, nous voulons encourager la participation électorale dans l’ensemble à Windsor », précise M. Mens.

Les deux hommes sont les instigateurs de Ballot and Brews (Bulletins et bières). Ils ont eu l’idée de réunir des jeunes dans des brasseries de quartier pour échanger avec les candidats : « 57 % des millénariaux boivent une bière artisanale par semaine, explique M. Mens, c’était donc naturel de se retrouver autour d’une bière pour parler des enjeux qui touchent la jeune génération ».

Neil Mens, à gauche, et Gio Petrucci Photo : Radio-Canada/CBC News

Le déroulement de l’événement a été pensé en fonction du public ciblé, précise M. Mens : « Les millénariaux, qui sont en début de carrière, n’ont pas les mêmes intérêts que le reste de la population électorale ».

Les candidats aux postes de conseiller de quartier auront quelques minutes pour se présenter avant de répondre à des questions rapides : « La ronde éclair permet de connaître plus personnellement les candidats. Pour les participants, c’est une manière de voir qui leur ressemble le plus ».

« Nous leur demanderons quand ont-ils pris l’autobus pour la dernière fois, s’ils fréquentent la piscine municipale ou même s’ils ont assisté aux feux d’artifice sur la rivière Détroit en juin », explique l’organisateur.

Des questions plus développées portant sur l’environnement, l’urbanisme, la sécurité ou encore le transport en commun précéderont une période d’échange libre avec les candidats.