Un texte de Mathieu Grégoire

Ceux qui aspirent à devenir maire s’entendent sur une chose : la municipalité a beaucoup à offrir aux entreprises qui souhaitent venir s’y établir. Pour le reste, leurs priorités diffèrent quelque peu.

Le chemin de fer qui passe au coeur de Nipissing Ouest pourrait servir à de nouvelles entreprises manufacturières qui cherchent à expédier leur marchandise, selon le candidat Russell Dunne. Photo : Radio-Canada/Mathieu Grégoire

Le candidat Russell Dunne croit que la Ville doit chercher à attirer des entreprises manufacturières dans son parc industriel.

La route transcanadienne 17 et une voie ferrée du CN passent directement dans la ville, ce qui représente un atout de taille pour le transport de marchandises.

M. Dunne souhaite mieux faire connaître les options qui s’offrent aux entreprises en quête d’un nouveau site. Et pour être plus attirant, il faut offrir des incitatifs financiers, selon lui.

Offrons [aux entreprises] des rabais sur leurs impôts fonciers le temps qu’ils s’établissent ici. Russell Dunne, candidat à la mairie de Nipissing Ouest

Russell Dunne reconnaît aussi l’importance d’aider les entreprises récréotouristiques de la région à demeurer attrayantes pour les visiteurs, sans toutefois expliquer concrètement comment y parvenir.

Il suggère par ailleurs que la ville organise un nouveau festival communautaire avec des commerçants locaux pour attirer des gens de l’extérieur en quête de nouveautés.

Le tourisme fait aussi partie des priorités de Donald Leblanc. Mais avant de faire plus de publicités à l’extérieur, l’aspirant maire souhaite faire du ménage dans la ville.

Il cite en exemple le belvédère qui offre une belle vue sur la rivière Sturgeon. Mais le site, selon lui, n’est pas attirant puisqu’il n’est pas bien entretenu.

On ne peut pas apporter des visiteurs sur un site [...] qui est un dépotoir. Ou si on a une plage et que l’on a peur d’y aller parce qu’on ne sait pas si c’est sécuritaire... Donald Leblanc, candidat à la mairie de Nipissing Ouest

M. Leblanc soutient par ailleurs que la Ville dispose d’un fonds pour aider les entreprises à embellir leur façade de commerce. Il souhaiterait mieux faire connaître ce programme d’aide.

Le candidat Ronald Demers souhaiterait que la route Transcanadienne 17 soit élargie à 4 voies, comme à Sturgeon Falls, sur tout le tronçon entre North Bay et Sudbury. Photo : Radio-Canada/Mathieu Grégoire

Dans un tout autre ordre d’idée, le candidat Ronald Demers estime que la Ville doit s’exprimer avec force en faveur de l’élargissement de la route transcanadienne 17 à 4 voies entre North Bay et Sudbury auprès de la province.

Il s'agit d’une façon, croit-il, d’améliorer la fluidité et la sécurité des transports sur ce tronçon. Avec un accès à une telle route et des terrains commerciaux à bas prix, M. Demers pense que des entreprises seraient plus tentées de s’établir à Nipissing Ouest.

M. Demers souhaite aussi attirer des bureaux gouvernementaux.

Il y avait eu un mouvement un moment donné de diversifier et sortir un peu de bureaucrates de la grande ville et les amener dans les petites municipalités. C’est peut-être un dossier sur lequel on devrait négocier avec la province et le fédéral. Ronald Demers, candidat à la mairie de Nipissing Ouest

La mairesse sortante et candidate, Joanne Savage, hésite à cibler un secteur prioritaire en matière de développement.

Elle partage cependant l’avis de son rival Russell Dunne : il faut offrir des incitatifs financiers aux entreprises qui souhaitent s’établir ici, sans toutefois négliger celles déjà implantées dans la municipalité.

Concrètement, ça serait d’établir le comité de développement économique, s’assurer qu’on a un partenariat avec les agences provinciales et fédérales. Et développer un paquet [d’incitatifs] que tu peux promouvoir à l’interne comme à l’externe. Joanne Savage, candidate à la mairie de Nipissing Ouest

Difficile de dire si les priorités des candidats s’alignent avec celles déjà établies par l’administration municipale. Nous avons fait des demandes répétées auprès du directeur du développement économique de la Ville pour connaître les initiatives actuelles dans ce sens, mais nous attendons toujours des réponses.