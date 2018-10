Un texte de Lyne-Françoise Pelletier

Obtenir un meilleur financement pour la Commission de transport de Toronto (TTC) est l'une des principales revendications du groupe d'usagers TTC Riders.

La directrice générale, Shelagh Pizey-Allen, soutient qu'il faut augmenter la subvention municipale à la TTC à 1,50 $ par usager. Celle-ci est présentement inférieure à 1 $.

C'est la seule façon d'obtenir des améliorations de service et de réduire le prix du passage de tous les usagers. Shelagh Pizey-Allen, directrice générale TTC Riders

Le groupe TTC Riders a cinq priorités en matière de transport en commun. Il demande à tous les candidats qui briguent un siège à la mairie et au conseil municipal de s'engager à les respecter.

Priorités du groupe TTC Riders - Garder le système de transport en commun public

- Augmenter le financement de la Commission de transport de Toronto

- Réduire le prix du billet

- Améliorer les services

- Étendre les projets de transport rapide

Des bénévoles du groupe TTC Riders présentent le rapport d'évaluation des promesses électorales des candidats à la mairie, John Tory et Jennifer Keesmaat. Photo : Radio-Canada/Lyne-Françoise Pelletier

Le groupe TTC Riders aime toutefois davantage le programme de Jennifer Keesmaat.

Et ce, malgré le fait que le maire ait contribué à la mise en place de la correspondance de deux heures, du trajet gratuit pour les enfants de 12 ans et moins, et de la carte mensuelle pour les résidents à faible revenu.

Bee Lee Sho souligne que les promesses de Mme Keesmaat correspondent mieux aux revendications du groupe TTC Riders.

Jennifer Keesmaat s'engage non seulement à geler le prix du billet, mais à le réduire. Bee Lee Sho, bénévole, TTC Riders

Elle luttera aussi contre une éventuelle prise de contrôle du métro par le gouvernement provincial de Doug Ford, ajoute Mme Lee Sho, ce que le maire John Tory ne semble pas avoir l'intention de faire.

Le groupe TTC Riders poursuivra sa campagne de sensibilisation auprès des usagers jusqu'au jour du vote le 22 octobre.